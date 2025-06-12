Парфуми, які рятують у спеку — як завжди пахнути свіжістю

Флакон з парфумами на пляжі. Фото: Freepik

Влітку місто не завжди схоже на листівку з відпустки. Тут і асфальт плавиться, і маршрутки перетворюються на сауни, а в офісі вентилятор — як головний герой вашого життя. І от серед усього цього хочеться одного — відчувати себе свіжо, легко і впевнено. А парфум у цьому відіграє роль не меншу, ніж гарне взуття чи зручна сукня.

Новини.LIVE розповість про конкретні аромати, на які варто звернути увагу влітку.

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Аромати влітку поводяться зовсім інакше, ніж у холодну пору. Якщо взимку теплі ноти ванілі, карамелі чи амбри — це як затишна ковдра, то в спеку вони можуть звучати, як щось важке і навіть душне. Шлейф стає гучним, а парфум — занадто "присутнім". Парфуми влітку мають бути як освіжаюче віяло: легенький подих, а не потужний потік.

Які аромати обрати для літа у місті

Hermès Un Jardin Sur Le Nil

Освіжаючі нотки манго, грейпфрута та зеленого чаю створюють відчуття прогулянки вздовж річки серед садів. Легкий, елегантний, не набридає навіть у +30°C.

Acqua di Gioia від Giorgio Armani

Цей аромат — як ковток прохолодної води. В ньому і м’ята, і лимон, і трохи жасмину. Ідеальний варіант для офісу або активного міського дня. Пахне чистотою, спокоєм і гармонією.

Chanel Chance Eau Fraîche

Літня, іскриста версія класичного Chance. Тут цитруси зустрічаються з деревиною і квітами, але звучать дуже делікатно. Для тих, хто хоче пахнути стильно.

Парфуми на фоні літніх аксесуарів. Фото: Freepik

Як правильно наносити аромат у спеку

Не варто "обливатися". Один-два пшики — цілком достатньо. Краще наносити парфум на одяг, а не шкіру. Так він не змішується з потом і тримається довше. Про всяк випадок, завжди майте при собі мініфлакон. Тоді надвечір можна легко оновити запах.



Влітку не потрібно "звучати" голосно. Достатньо пахнути так, щоб навіть у маршрутці або офісі без вікон ви почувалися свіжо і спокійно. А ще краще — так, щоб вам самій хотілося вдихнути свій аромат ще раз.

Раніше ми писали про те, який улюблений літній парфум у Даші Астаф'євої.

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