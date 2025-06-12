Духи, которые спасают в жару - как всегда пахнуть свежестью

Флакон с духами на пляже. Фото: Freepik

Летом город не всегда похож на открытку из отпуска. Здесь и асфальт плавится, и маршрутки превращаются в сауны, а в офисе вентилятор — как главный герой вашей жизни. И вот среди всего этого хочется одного - чувствовать себя свежо, легко и уверенно. А парфюм в этом играет роль не меньшую, чем хорошая обувь или удобное платье.

Новини.LIVE расскажет о конкретных ароматах, на которые стоит обратить внимание летом.

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Ароматы летом ведут себя совсем иначе, чем в холодное время. Если зимой теплые ноты ванили, карамели или амбры — это как уютное одеяло, то в жару они могут звучать, как что-то тяжелое и даже душное. Шлейф становится громким, а парфюм — слишком "присутствующим". Духи летом должны быть как освежающий веер: легкое дыхание, а не мощный поток.

Какие ароматы выбрать для лета в городе

Hermès Un Jardin Sur Le Nil

Освежающие нотки манго, грейпфрута и зеленого чая создают ощущение прогулки вдоль реки среди садов. Легкий, элегантный, не надоедает даже в +30°C.

Acqua di Gioia от Giorgio Armani

Этот аромат — как глоток прохладной воды. В нем и мята, и лимон, и немного жасмина. Идеальный вариант для офиса или активного городского дня. Пахнет чистотой, спокойствием и гармонией.

Chanel Chance Eau Fraîche

Летняя, искрящаяся версия классического Chance. Здесь цитрусы встречаются с древесиной и цветами, но звучат очень деликатно. Для тех, кто хочет пахнуть стильно.

Парфюм на фоне летних аксессуаров. Фото: Freepik

Как правильно наносить аромат в жару

Не стоит "обливаться". Один-два пшика — вполне достаточно. Лучше наносить парфюм на одежду, а не на кожу. Так он не смешивается с потом и держится дольше. На всякий случай, всегда имейте при себе мини-флакон. Тогда к вечеру можно легко обновить запах.



Летом не нужно "звучать" громко. Достаточно пахнуть так, чтобы даже в маршрутке или офисе без окон вы чувствовали себя свежо и спокойно. А еще лучше так, чтобы вам самой хотелось вдохнуть свой аромат еще раз.

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