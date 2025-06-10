Улюблений літній парфум Даші Астаф'євої — вже в тренді

Даша Астаф'єва. Фото: скриншот відео

Якщо ви ще досі в пошуках того самого аромату на теплу пору року — можете припиняти пошуки. У Даші Астаф'євої вже є фаворит, який, можливо, стане й вашим улюбленим. Співачка й модель днями показала свій улюблений аромат у блозі і це не просто ще один флакон із красивою назвою. Це щось особливе.

Новини.LIVE розповість про цей аромат більше.

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Йдеться про Amouage Guidance — аромат, що вже встиг стати популярним серед поціновувачів парфумерії у соцмережах. Його створив відомий парфумер Квентін Біш, і він зібрав у собі цілий букет несподіваних поєднань: тут є соковита груша, ніжний лісовий горіх і навіть загадковий олібанум. У серці композиції троянда, шафран, османтус і жасмин самбак. А у фіналі відчувається справжнє тепло — сандал, ваніль, амбра та лабданум.

Amouage Guidance. Фото: make.up

Цей аромат одночасно солодкий і глибокий, з легкою східною вуаллю. Його хочеться вдягати зранку перед прогулянкою або ввечері на побачення. Він ніжний, але не простий. Спокусливий, але не нав’язливий. Такий, що залишає після себе шлейф, який запам’ятовується надовго.

За словами Астаф’євої, цей аромат дарує їй неймовірний літній настрій. І це справді зрозуміло: Guidance вміє підкреслити жіночність, додати впевненості та зробити навіть звичайний день трішки красивішим. І знаєте, що найприємніше? Він ніби шепоче щось приємне на вушко і цей шепіт дуже хочеться чути щодня.

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