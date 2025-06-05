Новий парфум з ароматом стиглого фрукта — несподіваний хіт літа

Аромат із сюрпризом — кандидат на головний парфум цього літа
У кожного сезону свій настрій. Весна — це про квіти. А от літо частіше асоціюється з соковитими фруктами, які нагадують про спеку, відпустку і поцілунки сонця. І якщо обирати один аромат, який найбільше передає це відчуття, то хай це буде персик. Такий, що щойно з дерева, стиглий, трохи вершковий або навіть пряний. І найцікавіше — він підходить усім, треба тільки знайти свою версію.
Видання WHOWHATWEAR виділило кілька парфумів, де персик — справжня зірка.
Парфуми, що є справжньою знахідкою для літа
Bitter Peach від Tom Ford
Це як персиковий джем із легкою гірчинкою. Тут є і прянощі, і алкогольні ноти — ром і коньяк, а на фініші відчувається щось солодке і оксамитове, як вечір на терасі з келихом у руках.
Flower of Immortality від Kilian
Уявіть сад у квітні, ще не зовсім спекотно, але все вже пахне і розквітає. Ніжний персик, троянда і трохи ірису — наче дотик вітерця, який не хочеться відпускати.
Nectarine Blossom & Honey від Jo Malone
Солодкий, але не нудотний. Більше про свіжість, про персиковий сік, що капає на зап’ястя, і нектар з квітів, які цвітуть десь біля річки.
Valaya від Parfums de Marly
Цей аромат — як біла сорочка на засмаглому тілі. Світлий, чистий, з білим персиком, бергамотом і мускусом. Елегантний, але з родзинкою.
Pêche Mirage від Guerlain
Це вже про глибину. Персик тут у парі з шафраном і шкірою — трохи загадковий, трохи східний. Ідеальний для вечора чи побачення на заході сонця.
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