Новий парфум з ароматом стиглого фрукта — несподіваний хіт літа

Парфуми. Фото: Freepik

У кожного сезону свій настрій. Весна — це про квіти. А от літо частіше асоціюється з соковитими фруктами, які нагадують про спеку, відпустку і поцілунки сонця. І якщо обирати один аромат, який найбільше передає це відчуття, то хай це буде персик. Такий, що щойно з дерева, стиглий, трохи вершковий або навіть пряний. І найцікавіше — він підходить усім, треба тільки знайти свою версію.

Видання WHOWHATWEAR виділило кілька парфумів, де персик — справжня зірка.

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Bitter Peach від Tom Ford

Це як персиковий джем із легкою гірчинкою. Тут є і прянощі, і алкогольні ноти — ром і коньяк, а на фініші відчувається щось солодке і оксамитове, як вечір на терасі з келихом у руках.

Персик та лимон. Фото: Freepik

Flower of Immortality від Kilian

Уявіть сад у квітні, ще не зовсім спекотно, але все вже пахне і розквітає. Ніжний персик, троянда і трохи ірису — наче дотик вітерця, який не хочеться відпускати.

Nectarine Blossom & Honey від Jo Malone

Солодкий, але не нудотний. Більше про свіжість, про персиковий сік, що капає на зап’ястя, і нектар з квітів, які цвітуть десь біля річки.

Valaya від Parfums de Marly

Цей аромат — як біла сорочка на засмаглому тілі. Світлий, чистий, з білим персиком, бергамотом і мускусом. Елегантний, але з родзинкою.

Флакон парфумів. Фото: Pixabay

Pêche Mirage від Guerlain

Це вже про глибину. Персик тут у парі з шафраном і шкірою — трохи загадковий, трохи східний. Ідеальний для вечора чи побачення на заході сонця.

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