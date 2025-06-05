Новый парфюм с ароматом спелого фрукта — неожиданный хит лета

Духи. Фото: Freepik

У каждого сезона свое настроение. Весна — это о цветах. А вот лето чаще ассоциируется с сочными фруктами, которые напоминают о жаре, отпуске и поцелуях солнца. И если выбирать один аромат, который больше всего передает это ощущение, то пусть это будет персик. Только что с дерева, спелый, немного сливочный или даже пряный. И самое интересное — он подходит всем, надо только найти свою версию.

Издание WHOWHATWEAR выделило несколько духов, где персик — настоящая звезда.

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Bitter Peach от Tom Ford

Это как персиковый джем с легкой горчинкой. Здесь есть и пряности, и алкогольные ноты — ром и коньяк, а на финише ощущается что-то сладкое и бархатное, как вечер на террасе с бокалом в руках.

Персик и лимон. Фото: Freepik

Flower of Immortality от Kilian

Представьте сад в апреле, еще не совсем жарко, но все уже пахнет и расцветает. Нежный персик, роза и немного ириса — как прикосновение ветерка, который не хочется отпускать.

Nectarine Blossom & Honey от Jo Malone

Сладкий, но не приторный. Больше о свежести, о персиковом соке, капающем на запястья, и нектаре из цветов, которые цветут где-то у реки.

Valaya от Parfums de Marly

Этот аромат — как белая рубашка на загорелом теле. Светлый, чистый, с белым персиком, бергамотом и мускусом. Элегантный, но с изюминкой.

Флакон парфюма. Фото: Pixabay

Pêche Mirage от Guerlain

Это уже про глубину. Персик здесь в паре с шафраном и кожей — немного загадочный, немного восточный. Идеален для вечера или свидания на закате.

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