Любимый летний парфюм Даши Астафьевой — уже в тренде

Даша Астафьева. Фото: скриншот видео

Если вы до сих пор в поисках того самого аромата на теплое время года — можете прекращать поиски. У Даши Астафьевой уже есть фаворит, который, возможно, станет и вашим любимым. Певица и модель на днях показала свой любимый аромат в блоге и это не просто еще один флакон с красивым названием. Это нечто особенное.

Новини.LIVE расскажет об этом аромате больше.

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Речь идет об Amouage Guidance — аромате, который уже успел стать популярным среди ценителей парфюмерии в соцсетях. Его создал известный парфюмер Квентин Биш, и он собрал в себе целый букет неожиданных сочетаний: здесь есть сочная груша, нежный лесной орех и даже загадочный олибанум. В сердце композиции роза, шафран, османтус и жасмин самбак. А в финале ощущается настоящее тепло — сандал, ваниль, амбра и лабданум.

Amouage Guidance. Фото: make.up

Этот аромат одновременно сладкий и глубокий, с легкой восточной вуалью. Его хочется надевать утром перед прогулкой или вечером на свидание. Он нежный, но не простой. Соблазнительный, но не навязчивый. Оставляющий после себя шлейф, который запоминается надолго.

По словам Астафьевой, этот аромат дарит ей невероятное летнее настроение. И это действительно понятно: Guidance умеет подчеркнуть женственность, добавить уверенности и сделать даже обычный день чуточку красивее. И знаете, что самое приятное? Он будто шепчет что-то приятное на ушко и этот шепот очень хочется слышать каждый день.

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