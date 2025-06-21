Які парфуми від Victoria's Secret обрати — ідеальна підбірка на літо

Парфуми. Фото: Freepik

Парфуми від Victoria's Secret вже давно стали улюбленцями мільйонів. Ці легендарні аромати зваблюють, чарують та закохують в себе. Вони ідеально підійдуть на літо та стануть завершальним акордом ваших ніжних образів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які парфуми від Victoria's Secret варто обрати на літо

Bombshell, Victoria's Secret

Цей парфум від Victoria's Secret — найуніверсальніший. Він має приємний квітковий аромат та ідеально підійде на літо. Легкий та ненав'язливий. Це саме той запах, який пасуватиме усім. В центрі композиції — грейпфрут з ананасом та запах свіжозрізаних рослин. Далі аромат відкривається червоними ягодами, півоніями, жасмином, орхідеями та гострим відтінком зелені.

Парфуми Bombshell, Victoria's Secret. Фото з Instagram

Heavenly, Victoria's Secret

Це найкращий романтичний аромат для літніх побачень. Він пробуджує почуття пристрасті та закоханості. Свіжості додають ноти бергамоту, а серце парфуму розкривається розкішним та витонченим жасмином. Цей аромат ідеально підходить на щодень, завдяки гармонійному поєднанню білого мускусу, сандалового дерева, ванілі й білої півонії.

Парфуми Heavenly, Victoria's Secret. Фото з Instagram

Love, Victoria's Secret

Цей парфум — найкращий варіант на кожен день. Він підкорює універсальністю. Він настільки легкий, що сподобається абсолютно всім. "Love" — свіжий, квітково-фруктовий, поєднує в собі нотки ялівцю, соковитого абрикоса та бавовни. Він — як поєднання свіжого повітря, рум'яного цвітіння та легкої приємної чоловічої нотки.

Парфуми Love, Victoria's Secret. Фото з Instagram

Ці три аромати зроблять ваш літній образ особливим, романтичним та ніжним. Якщо ви шукаєте парфум, що буде ненав'язливим, але з шармом, обов'язково зверніть увагу на ці три аромати.

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