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Головна Мода Найкращі парфуми від Victoria's Secret на літо — їх хочуть усі

Найкращі парфуми від Victoria's Secret на літо — їх хочуть усі

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Дата публікації: 21 червня 2025 19:46
Які парфуми від Victoria's Secret обрати — ідеальна підбірка на літо
Парфуми. Фото: Freepik
Ключові моменти Які парфуми від Victoria's Secret варто обрати на літо

Парфуми від Victoria's Secret вже давно стали улюбленцями мільйонів. Ці легендарні аромати зваблюють, чарують та закохують в себе. Вони ідеально підійдуть на літо та стануть завершальним акордом ваших ніжних образів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які парфуми від Victoria's Secret варто обрати на літо

Bombshell, Victoria's Secret

Цей парфум від Victoria's Secret — найуніверсальніший. Він має приємний квітковий аромат та ідеально підійде на літо. Легкий та ненав'язливий. Це саме той запах, який пасуватиме усім. В центрі композиції — грейпфрут з ананасом та запах свіжозрізаних рослин. Далі аромат відкривається червоними ягодами, півоніями, жасмином, орхідеями та гострим відтінком зелені.

Чим пахнуть парфуми Bombshell, Victoria's Secret
Парфуми Bombshell, Victoria's Secret. Фото з Instagram

Heavenly, Victoria's Secret

Це найкращий романтичний аромат для літніх побачень. Він пробуджує почуття пристрасті та закоханості. Свіжості додають ноти бергамоту, а серце парфуму розкривається розкішним та витонченим жасмином. Цей аромат ідеально підходить на щодень, завдяки гармонійному поєднанню білого мускусу, сандалового дерева, ванілі й білої півонії.

Чим пахнуть парфуми Heavenly, Victoria's Secret
Парфуми Heavenly, Victoria's Secret. Фото з Instagram

Love, Victoria's Secret

Цей парфум — найкращий варіант на кожен день. Він підкорює універсальністю. Він настільки легкий, що сподобається абсолютно всім. "Love" — свіжий, квітково-фруктовий, поєднує в собі нотки ялівцю, соковитого абрикоса та бавовни. Він — як поєднання свіжого повітря, рум'яного цвітіння та легкої приємної чоловічої нотки.

Чим пахнуть парфуми Love, Victoria's Secret
Парфуми Love, Victoria's Secret. Фото з Instagram

Ці три аромати зроблять ваш літній образ особливим, романтичним та ніжним. Якщо ви шукаєте парфум, що буде ненав'язливим, але з шармом, обов'язково зверніть увагу на ці три аромати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми краще не обирати. Люди не можуть терпіти ці аромати.

Також ми розповідали про те, які парфуми від Zara варті уваги. Це бюджетні аналоги люксовим ароматам.

Victoria's Secret мода тренди парфуми аромат
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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