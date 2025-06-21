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Главная Мода Лучшие духи от Victoria's Secret на лето — их хотят все

Лучшие духи от Victoria's Secret на лето — их хотят все

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Дата публикации 21 июня 2025 19:46
Какие духи от Victoria's Secret выбрать — идеальная подборка на лето
Парфюмерия. Фото: Freepik
Ключові моменти Какие духи от Victoria's Secret стоит выбрать на лето

Парфюмы от Victoria's Secret уже давно стали любимчиками миллионов. Эти легендарные ароматы обольщают, очаровывают и влюбляют в себя. Они идеально подойдут на лето и станут завершающим аккордом ваших нежных образов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие духи от Victoria's Secret стоит выбрать на лето

Bombshell, Victoria's Secret

Этот парфюм от Victoria's Secret — самый универсальный. Он имеет приятный цветочный аромат и идеально подойдет на лето. Легкий и ненавязчивый. Это именно тот запах, который подойдет всем. В центре композиции — грейпфрут с ананасом и запах свежесрезанных растений. Далее аромат открывается красными ягодами, пионами, жасмином, орхидеями и острым оттенком зелени.

Чим пахнуть парфуми Bombshell, Victoria's Secret
Духи Bombshell, Victoria's Secret. Фото из Instagram

Heavenly, Victoria's Secret

Это лучший романтический аромат для летних свиданий. Он пробуждает чувство страсти и влюбленности. Свежести добавляют ноты бергамота, а сердце парфюма раскрывается роскошным и утонченным жасмином. Этот аромат идеально подходит на каждый день, благодаря гармоничному сочетанию белого мускуса, сандалового дерева, ванили и белого пиона.

Чим пахнуть парфуми Heavenly, Victoria's Secret
Духи Heavenly, Victoria's Secret. Фото из Instagram

Love, Victoria's Secret

Этот парфюм — лучший вариант на каждый день. Он покоряет универсальностью. Он настолько легкий, что понравится абсолютно всем. "Love" — свежий, цветочно-фруктовый, сочетает в себе нотки можжевельника, сочного абрикоса и хлопка. Он — как сочетание свежего воздуха, румяного цветения и легкой приятной мужской нотки.

Чим пахнуть парфуми Love, Victoria's Secret
Духи Love, Victoria's Secret. Фото из Instagram

Эти три аромата сделают ваш летний образ особенным, романтичным и нежным. Если вы ищете парфюм, который будет ненавязчивым, но с шармом, обязательно обратите внимание на эти три аромата.

Напомним, ранее мы писали о том, какие духи лучше не выбирать. Люди не могут терпеть эти ароматы.

Также мы рассказывали о том, какие духи от Zara достойны внимания. Это бюджетные аналоги люксовым ароматам.

Victoria's Secret мода тренды духи аромат
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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