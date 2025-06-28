Три невероятных аромата — любимые духи Ксении Мишиной

Ксения Мишина. Фото из Instagram

Парфюм — это идеальное завершение любого образа. Они показывают характер и добавляют особого шарма. Украинская актриса Ксения Мишина ответила, какие ароматы выбирает она.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Три топовых аромата, которые любит Ксения Мишина

BeauFort London Lignum Vitae

Этот аромат подойдет для настоящих ценителей парфюмерии. Верхние ноты состоят из черного перца, красных фруктов, песочного печенья, морских нот, мандарина и цитрусовых. Сердце аромата — ветивер и перец. Базовые ноты звучат песком, морской солью, амброй, мускусом и ванилью.

BeauFort London Lignum Vitae. Фото из Instagram

Hermes Barenia

Этот пьянящий аромат сочетает лилию с нежностью ягоды. Уникальность композиции подчеркивают шлейф древесины дуба и глубина пачули. Этот парфюм — сочетание красоты и вечности, силы и чувственности. Его легко и приятно носить и звучит он так, как люксовые ароматы со вкусом.

Hermes Barenia. Фото из Instagram

Escentric Molecules Molecule 02

Этот аромат имеет свежее, слегка сладковатое, древесное звучание с мускусными оттенками. Он может раскрываться по-разному на разных людях, но часто ассоциируется с чистотой, свежестью и ощущением комфорта. Этот парфюм очень легкий, с блестящим и бодрящим началом и приятно теплым шлейфом. Его главной нотой является амброксан, а нежный цветочный букет просто завораживает.

Escentric Molecules Molecule 02. Фото из Instagram

Этот парфюм приятный и нежный, утонченный и с характером одновременно. Они влюбляют в себя и интригуют. Это те ароматы, которые идеально подойдут для ежедневного использования.

Напомним, ранее мы писали о том, какие духи не могут терпеть люди. Лучше их не выбирать.

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