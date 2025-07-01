Нові парфуми від Трампа стали хітом року — чим вони підкорили всіх

Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: Freepik

Президент США Дональд Трамп знову у грі — цього разу не з політичною заявою, а з новим ароматом. Він представив лінію парфумів "Victory 45-47", яка, за його словами, увібрала в себе дух перемоги на виборах 2016 і 2024 років. Ідея проста: пахнути так, наче щойно виграли щось важливе.

Про запуск Трамп повідомив на своїй сторінці у Truth Social.

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"Аромати Trump уже у продажу. Вони називаються Victory 45-47, тому що символізують перемогу, силу та успіх — як для чоловіків, так і для жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати", — написав він.

Флакон Victory 45-47 коштує чимало — 249 доларів, але покупців це, схоже, не лякає. А ще в лінійці є окремий аромат із гучною назвою "Fight! Fight! Fight!" — як натяк на замах, що стався на Трампа у 2024 році.

Який запах має успіх

Жіноча версія Victory 45-47 — це мікс цитруса, квітів, солодкої полуниці та теплої ванілі. Спершу відчувається легкість і свіжість, далі ніжність, а наприкінці — м’який солодкий післясмак.

Чоловіча версія звучить інакше: фужерні ноти з кардамоном на старті, далі стримана герань, а у фіналі глибоке амброве дерево з деревними нотами. Парфум для тих, хто звик йти попереду.

Victory 45-47. Фото: скриншот з сайту

Парфуми Трампа не новинка на ринку — перший його аромат з’явився ще у 2004 році. Там були огірок, м’ята, ялівець — запах, який нагадував про дорогі офіси та потужні рішення. Тепер новий виток. Менше формальностей, більше емоцій. Ці парфуми підійдуть усім, адже вони не про вік і не про гендер. Це про амбіції. Про той стан, коли ви заходите у кімнату і всі відчувають вашу впевненість в собі ще до того, як ви заговорите.

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