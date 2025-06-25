Парфуми, які запам’ятовуються усім — будуть триматись на тілі годинами

Парфуми. Фото: Pixabay

Літо — це не лише про сукні з відкритими плечима та засмагу після моря, а ще й про аромат, який будете супроводжувати вас цілий день. Саме в цю пору ми найбільше хочемо, щоб парфуми не зникали через годину, а залишались поруч від ранкової кави до вечірніх прогулянок.

Про найбільші стійкі аромати написало видання In Journal.

Реклама

Читайте також:

Попри поширений міф, що лише "важкі" ноти — типу амбри чи уда — забезпечують стійкість, це зовсім не так. Легкі квіткові, фруктові або навіть морські аромати теж можуть бути вкрай стійкими, якщо їх правильно обрати (і нанести на зволожену шкіру).

П’ять літніх ароматів, які тішать своєю довговічністю

Chanel — Chance Eau Vive

Цей аромат ніби свіже дихання ранку на Лазуровому узбережжі. Яскравий цитрусовий старт (апельсин і грейпфрут) поступово переходить у квітково-мускусну ніжність. Пахне розкішно, ненав’язливо, і залишається з вами надовго.

Giorgio Armani — My Way

М'який, жіночний, з нотками туберози, жасмину і ванілі. Це той парфум, який хочеться носити щодня — неначе ваш особистий щасливий талісман. І так, він тримається до самого вечора, перевірено.

Giorgio Armani — My Way. Фото: make.up

Jo Malone — Peony & Blush Suede

Це аромат про жіночність у найніжнішому її прояві. Півонія, червоне яблуко, троянда і жасмин звучать як ніжна симфонія на тлі легкої шкіряної замші. А головне тримається дуже непогано на тілі.

Burberry — Her

Ягідний мікс з чорною смородиною, малиною і фіалкою створює солодку хмарку, яку хочеться носити на собі безперервно. Фінальні акорди — білий мускус і амбра — відповідають за шлейф, який ви відчуватимете навіть увечері.

Burberry — Her. Фото: make.up

Hermès — Eau Des Merveilles Bleue

Якщо ви фанатка морських вібрацій — цей аромат стане вашою любов’ю. Пахне свіжістю після дощу, мокрим деревом і сіллю на шкірі. Незвичний, трохи загадковий і дуже стійкий.

Зауважимо ще раз, що наносити аромат потрібно на зволожену шкіру — одразу після душу чи після крему без запаху. Це значно підсилює його стійкість. А якщо хочете справжнього вау-ефекту — нанесіть парфумів трохи на волосся або внутрішній шов одягу.

Раніше ми писали про незвичні аромати з ноткою полуниці.

Також ми повідомляли про найкращі парфуми для більш зрілих жінок, котрі знають, чого хочуть від життя.