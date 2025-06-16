Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Топ-3 парфуми для жінок після 35 — аромати з характером

Топ-3 парфуми для жінок після 35 — аромати з характером

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 21:03
Найкращі парфуми для жінок 35+ на спекотне літо — вони в тренді
Парфуми. Фото: Freepik
Ключові моменти Найвдаліші аромати для старших жінок на це літо

Літній аромат — це не просто приємний запах. Це як легка сукня, як вечір із бокалом білого вина, як усмішка, що з'являється сама собою. Особливо після 35, хочеться чогось більшого: щоб аромат не просто тішив, а підкреслював гідність, стиль і впевненість.

Новини.LIVE зібрали три розкішні варіанти парфумів для літа — для жінок, які вміють насолоджуватись моментом і знають, що аромат — це теж мова.

Реклама
Читайте також:

Найвдаліші аромати для старших жінок на це літо

Chanel Chance Eau Fraîche

Уявіть свіже повітря вранці після дощу. Саме так пахне цей аромат — зелений лимон, квіти жасмину і легка деревна нотка кедра. Він м'який, але живий, і має незабутній шлейф. Дуже пасує до буднів: офіс, кав’ярня, неспішна прогулянка — у будь-якому випадку звучить дорого.

Hermès Un Jardin sur le Nil

Цей аромат наче коротка втеча з міста. Ви ніби потрапляєте у тропічний сад, де росте манго, цвіте лотос і бризкає соковитий грейпфрут. Він навіть не намагається вразити, але завжди додає образу легкості й шарму. Стійкий, але делікатний — ідеально на кожен день.

Парфуми, що залишають по собі незабутній шлейф
Гарний флакон парфумів. Фото: Freepik

Lancôme Ô de Lancôme

Цей парфум ще одна гідна літня композиція, яка здатна стати класикою. Цей парфум однозначно про свіжість. Лимон, бергамот, базилік і трохи жасмину — звучить як лимонад у тіні саду. Дуже природний, дуже легкий, але з родзинкою. Якщо хочеться залишити після себе лише приємний слід, а не шлейф на всю кімнату — це саме він.

Раніше ми писали про різні варіанти парфумів на літо, що варті уваги.

Також ми повідомляли, що Даша Астаф'єва продемонструвала свій літній парфум.

мода духи тренди аромат стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації