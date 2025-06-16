Найкращі парфуми для жінок 35+ на спекотне літо — вони в тренді

Топ-3 парфуми для жінок після 35 — аромати з характером
Літній аромат — це не просто приємний запах. Це як легка сукня, як вечір із бокалом білого вина, як усмішка, що з'являється сама собою. Особливо після 35, хочеться чогось більшого: щоб аромат не просто тішив, а підкреслював гідність, стиль і впевненість.
Новини.LIVE зібрали три розкішні варіанти парфумів для літа — для жінок, які вміють насолоджуватись моментом і знають, що аромат — це теж мова.
Найвдаліші аромати для старших жінок на це літо
Chanel Chance Eau Fraîche
Уявіть свіже повітря вранці після дощу. Саме так пахне цей аромат — зелений лимон, квіти жасмину і легка деревна нотка кедра. Він м'який, але живий, і має незабутній шлейф. Дуже пасує до буднів: офіс, кав’ярня, неспішна прогулянка — у будь-якому випадку звучить дорого.
Hermès Un Jardin sur le Nil
Цей аромат наче коротка втеча з міста. Ви ніби потрапляєте у тропічний сад, де росте манго, цвіте лотос і бризкає соковитий грейпфрут. Він навіть не намагається вразити, але завжди додає образу легкості й шарму. Стійкий, але делікатний — ідеально на кожен день.
Lancôme Ô de Lancôme
Цей парфум ще одна гідна літня композиція, яка здатна стати класикою. Цей парфум однозначно про свіжість. Лимон, бергамот, базилік і трохи жасмину — звучить як лимонад у тіні саду. Дуже природний, дуже легкий, але з родзинкою. Якщо хочеться залишити після себе лише приємний слід, а не шлейф на всю кімнату — це саме він.
Раніше ми писали про різні варіанти парфумів на літо, що варті уваги.
Також ми повідомляли, що Даша Астаф'єва продемонструвала свій літній парфум.
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