Найкращі парфуми для жінок 35+ на спекотне літо — вони в тренді

Парфуми. Фото: Freepik

Літній аромат — це не просто приємний запах. Це як легка сукня, як вечір із бокалом білого вина, як усмішка, що з'являється сама собою. Особливо після 35, хочеться чогось більшого: щоб аромат не просто тішив, а підкреслював гідність, стиль і впевненість.

Новини.LIVE зібрали три розкішні варіанти парфумів для літа — для жінок, які вміють насолоджуватись моментом і знають, що аромат — це теж мова.

Реклама

Читайте також:

Найвдаліші аромати для старших жінок на це літо

Chanel Chance Eau Fraîche

Уявіть свіже повітря вранці після дощу. Саме так пахне цей аромат — зелений лимон, квіти жасмину і легка деревна нотка кедра. Він м'який, але живий, і має незабутній шлейф. Дуже пасує до буднів: офіс, кав’ярня, неспішна прогулянка — у будь-якому випадку звучить дорого.

Hermès Un Jardin sur le Nil

Цей аромат наче коротка втеча з міста. Ви ніби потрапляєте у тропічний сад, де росте манго, цвіте лотос і бризкає соковитий грейпфрут. Він навіть не намагається вразити, але завжди додає образу легкості й шарму. Стійкий, але делікатний — ідеально на кожен день.

Гарний флакон парфумів. Фото: Freepik

Lancôme Ô de Lancôme

Цей парфум ще одна гідна літня композиція, яка здатна стати класикою. Цей парфум однозначно про свіжість. Лимон, бергамот, базилік і трохи жасмину — звучить як лимонад у тіні саду. Дуже природний, дуже легкий, але з родзинкою. Якщо хочеться залишити після себе лише приємний слід, а не шлейф на всю кімнату — це саме він.

Раніше ми писали про різні варіанти парфумів на літо, що варті уваги.

Також ми повідомляли, що Даша Астаф'єва продемонструвала свій літній парфум.