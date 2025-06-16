Лучшие духи для женщин 35+ на жаркое лето — они в тренде

Духи. Фото: Freepik

Летний аромат — это не просто приятный запах. Это как легкое платье, как вечер с бокалом белого вина, как улыбка, которая появляется сама собой. Особенно после 35, хочется чего-то большего: чтобы аромат не просто радовал, а подчеркивал достоинство, стиль и уверенность.

Новини.LIVE собрали три роскошных варианта духов для лета — для женщин, которые умеют наслаждаться моментом и знают, что аромат — это тоже язык.

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Chanel Chance Eau Fraîche

Представьте свежий воздух утром после дождя. Именно так пахнет этот аромат — зеленый лимон, цветы жасмина и легкая древесная нотка кедра. Он мягкий, но живой, и имеет незабываемый шлейф. Очень подходит к будням: офис, кафе, неспешная прогулка — в любом случае звучит дорого.

Hermès Un Jardin sur le Nil

Этот аромат словно короткий побег из города. Вы будто попадаете в тропический сад, где растет манго, цветет лотос и брызжет сочный грейпфрут. Он даже не пытается впечатлить, но всегда добавляет образу легкости и шарма. Стойкий, но деликатный — идеально на каждый день.

Красивый флакон парфюма. Фото: Freepik

Lancôme Ô de Lancôme

Этот парфюм еще одна достойная летняя композиция, которая способна стать классикой. Этот парфюм однозначно о свежести. Лимон, бергамот, базилик и немного жасмина — звучит как лимонад в тени сада. Очень естественный, очень легкий, но с изюминкой. Если хочется оставить после себя лишь приятный след, а не шлейф на всю комнату — это именно он.

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