Духи, которые запоминаются всем — будут держаться на теле часами

Парфюмерия. Фото: Pixabay

Лето — это не только о платьях с открытыми плечами и загаре после моря, но и об аромате, который будет сопровождать вас целый день. Именно в это время мы больше всего хотим, чтобы духи не исчезали через час, а оставались рядом от утреннего кофе до вечерних прогулок.

О самых стойких ароматах написало издание In Journal.

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Несмотря на распространенный миф, что только "тяжелые" ноты — типа амбры или уда — обеспечивают стойкость, это совсем не так. Легкие цветочные, фруктовые или даже морские ароматы тоже могут быть крайне стойкими, если их правильно выбрать (и нанести на увлажненную кожу).

Пять летних ароматов, которые радуют своей долговечностью

Chanel — Chance Eau Vive

Этот аромат будто свежее дыхание утра на Лазурном побережье. Яркий цитрусовый старт (апельсин и грейпфрут) постепенно переходит в цветочно-мускусную нежность. Пахнет роскошно, ненавязчиво, и остается с вами надолго.

Giorgio Armani — My Way

Мягкий, женственный, с нотками туберозы, жасмина и ванили. Это тот парфюм, который хочется носить каждый день — как будто ваш личный счастливый талисман. И да, он держится до самого вечера, проверено.

Giorgio Armani - My Way. Фото: make.up

Jo Malone — Peony & Blush Suede

Это аромат о женственности в самом нежном ее проявлении. Пион, красное яблоко, роза и жасмин звучат как нежная симфония на фоне легкой кожаной замши. А главное держится очень неплохо на теле.

Burberry — Her

Ягодный микс с черной смородиной, малиной и фиалкой создает сладкое облачко, которое хочется носить на себе непрерывно. Финальные аккорды — белый мускус и амбра — отвечают за шлейф, который вы будете ощущать даже вечером.

Burberry — Her. Фото: make.up

Hermès — Eau Des Merveilles Bleue

Если вы фанатка морских вибраций — этот аромат станет вашей любовью. Пахнет свежестью после дождя, мокрым деревом и солью на коже. Необычный, немного загадочный и очень стойкий.

Заметим еще раз, что наносить аромат нужно на увлажненную кожу — сразу после душа или после крема без запаха. Это значительно усиливает его стойкость. А если хотите настоящего вау-эффекта — нанесите парфюм немного на волосы или внутренний шов одежды.

Ранее мы писали о необычных ароматах с ноткой клубники.

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