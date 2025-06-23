Найкращі аромати з полуницею у 2025 році — не зможете забути

Гарний флакон з парфумами. Фото: Freepik

Літо — це про легкість, свободу і щось дуже смачне у повітрі. І от тут на сцену виходить полуниця. Ні, не з грядки — а з флакона. Парфуми з нотками цієї соковитої ягоди ніби створені для спекотних днів, коли хочеться пахнути свіжо, але не занадто солодко. У них є щось грайливе, трохи романтичне і абсолютно літнє.

Про них детальніше написало видання Who What Wear.

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Але полуниця не просто ягода з дитинства. У парфумах вона розкривається зовсім по-іншому: може бути ніжною, як перші побачення, або зухвало-солодкою, як нічне місто. Все залежить від того, з чим її поєднали парфумери.

Burberry Her — це, коли хочеться відчути себе головною героїнею серіалу. Тут не одна лише полуниця, а цілий ягідний мікс: малина, ожина, навіть трохи лимонної іскристості. У серці аромату квіти, а база дарує теплий слід з ванілі, деревини і мускусу. Ідеально на кожен день.

Burberry Her. Фото: Notino

Marc Jacobs Daisy Eau So Intense — аромат для дівчини з душею романтички. Полуниця тут поєднана з грушею та бергамотом, а далі квітково-медовий післясмак. Дуже теплий, ніжний, трохи солодкий — як обійми під літнім дощем.

Marc Jacobs Daisy Eau So Intense. Фото: Notino

Clean Classic Strawberry Fields — чистий, простий, дуже "свій". Наче вийшла босоніж у поле полуниці — свіжий льон, легкий жасмин, крапля орхідеї, і в кінці відчувається м’який мускус з амброю. Для тих, хто не любить "парфумерну показуху", а обирає натуральність.

Clean Classic Strawberry Fields. Фото: make.up

YSL Mon Paris — коли хочеться чогось більш пристрасного. Тут полуниця танцює разом із апельсином, грушею і малиною, а потім з’являється жасмин і півонія — дуже жіночно. У фіналі почуємо мускус, кедр і трохи ванілі. Такий аромат точно запам’ятається.

YSL Mon Paris. Фото: make.up

Полуничні аромати — це як фільм, який хочеться переглядати знову й знову. Вони викликають усмішку, піднімають настрій і точно підійдуть до вашої улюбленої літньої сукні.

Раніше ми писали про те, які парфуми від Victoria's Secret варті окремої уваги цього літа.

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