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Головна Мода Аромат, який увійшов в історію завдяки Мерилін Монро

Аромат, який увійшов в історію завдяки Мерилін Монро

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 21:01
Аромат, що не виходить з моди вже 100 років — його любила Монро
Флакон парфумів. Фото: Freepik
Ключові моменти Що робить ці парфуми особливими

Аромат, який ні з чим не сплутати і нікого не залишає байдужим. Саме такий аромат створив у 1921 році парфумер Ернест Бо на замовлення легендарної Коко Шанель. Вона хотіла щось абсолютно нове — не ще одну "квіткову водичку", а справжній жіночий характер у пляшечці. І вийшло — шедевр, який і досі викликає захоплення. Мова про парфуми Chanel No.5.

Новини.LIVE розповість більше про цей легендарний аромат.

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Адже Chanel No.5 — це не просто парфуми, це дійсно легенда, яка починається з іланг-ілангу, бергамоту, персика і неролі, а далі — квіткова глибина, обгорнута в альдегідну ніжність. У цьому ароматі немає випадкових нот. Він звучить, як музика — чисто, сильно і дуже жіночно.

Парфуми, що стали безсмертною класикою
Chanel No.5. Фото: make.up

Саме його обрала собі Мерилін Монро. Та сама, що на весь світ зізналась: на ніч вдягає лише кілька крапель Chanel No.5. І ці слова назавжди вписали аромат в історію — як символ чуттєвості, краси й елегантності.

Що робить ці парфуми особливими

Вони не зухвалі. Вони шепочуть щось тільки вашому серцю. Їх відчувають ті, хто поруч. Їх пам’ятають ті, хто бачив вас лише раз. Вони не на один день, не на один сезон — це запах, який залишається з жінкою на роки, як її підпис або усмішка.

Одним словом, Chanel No.5 — для тих, хто не боїться бути жінкою. Сильною, м’якою, ніжною, яскравою. Це не мода, а скоріше класика, яка не старіє. І якщо ви шукаєте не просто аромат, а настрій, історію, магію — ось вона, у скляному флаконі з простим написом No.5.

Раніше ми писали про парфуми, які ідеально підійдуть жінкам після 35 років.

Також ми повідомляли, які парфуми не мають навіть конкурентів в своїй ніші.

мода духи аромат стиль запах
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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