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Главная Мода Аромат, который вошел в историю благодаря Мэрилин Монро

Аромат, который вошел в историю благодаря Мэрилин Монро

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 21:01
Аромат, который не выходит из моды уже 100 лет — его любила Монро
Флакон духов. Фото: Freepik
Ключові моменти Что делает эти духи особенными

Аромат, который ни с чем не спутать и никого не оставляет равнодушным. Именно такой аромат создал в 1921 году парфюмер Эрнест Бо по заказу легендарной Коко Шанель. Она хотела что-то совершенно новое — не еще одну "цветочную водичку", а настоящий женский характер в бутылочке. И получилось — шедевр, который до сих пор вызывает восхищение. Речь о духах Chanel No.5.

Новини.LIVE расскажет больше об этом легендарном аромате.

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Ведь Chanel No.5 — это не просто парфюм, это действительно легенда, которая начинается с иланг-иланга, бергамота, персика и нероли, а дальше — цветочная глубина, обернутая в альдегидную нежность. В этом аромате нет случайных нот. Он звучит, как музыка — чисто, сильно и очень женственно.

Парфуми, що стали безсмертною класикою
Chanel No.5. Фото: make.up

Именно его выбрала себе Мэрилин Монро. Та самая, что на весь мир призналась: на ночь надевает всего несколько капель Chanel No.5. И эти слова навсегда вписали аромат в историю — как символ чувственности, красоты и элегантности.

Что делает эти духи особенными

Они не дерзкие. Они шепчут что-то только вашему сердцу. Их чувствуют те, кто рядом. Их помнят те, кто видел вас лишь раз. Они не на один день, не на один сезон — это запах, который остается с женщиной на годы, как ее подпись или улыбка.

Одним словом, Chanel No.5 — для тех, кто не боится быть женщиной. Сильной, мягкой, нежной, яркой. Это не мода, а скорее классика, которая не стареет. И если вы ищете не просто аромат, а настроение, историю, магию — вот оно, в стеклянном флаконе с простой надписью No.5.

Ранее мы писали о духах, которые идеально подойдут женщинам после 35 лет.

Также мы сообщали, какие духи не имеют даже конкурентов в своей нише.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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