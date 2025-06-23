Лучшие ароматы с клубникой в 2025 году — не сможете забыть

Красивый флакон с духами. Фото: Freepik

Лето — это про легкость, свободу и что-то очень вкусное в воздухе. И вот тут на сцену выходит клубника. Нет, не с грядки — а из флакона. Духи с нотками этой сочной ягоды будто созданы для жарких дней, когда хочется пахнуть свежо, но не слишком сладко. В них есть что-то игривое, немного романтичное и абсолютно летнее.

О них подробнее написало издание Who What Wear.

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Но клубника не просто ягода из детства. В духах она раскрывается совсем по-другому: может быть нежной, как первые свидания, или дерзко-сладкой, как ночной город. Все зависит от того, с чем ее соединили парфюмеры.

Burberry Her — это, когда хочется почувствовать себя главной героиней сериала. Здесь не одна лишь клубника, а целый ягодный микс: малина, ежевика, даже немного лимонной искристости. В сердце аромата цветы, а база дарит теплый след из ванили, древесины и мускуса. Идеально на каждый день.

Burberry Her. Фото: Notino

Marc Jacobs Daisy Eau So Intense — аромат для девушки с душой романтики. Клубника здесь сочетается с грушей и бергамотом, а дальше цветочно-медовое послевкусие. Очень теплый, нежный, немного сладкий — как объятия под летним дождем.

Marc Jacobs Daisy Eau So Intense. Фото: Notino

Clean Classic Strawberry Fields — чистый, простой, очень "свой". Как будто вышла босиком в поле клубники — свежий лен, легкий жасмин, капля орхидеи, и в конце чувствуется мягкий мускус с амброй. Для тех, кто не любит "парфюмерную показуху", а выбирает натуральность.

Clean Classic Strawberry Fields. Фото: make.up

YSL Mon Paris — когда хочется чего-то более страстного. Здесь клубника танцует вместе с апельсином, грушей и малиной, а потом появляется жасмин и пион — очень женственно. В финале слышется мускус, кедр и немного ванили. Такой аромат точно запомнится.

YSL Mon Paris. Фото: make.up

Клубничные ароматы — это как фильм, который хочется пересматривать снова и снова. Они вызывают улыбку, поднимают настроение и точно подойдут к вашему любимому летнему платью.

Ранее мы писали о том, какие духи от Victoria's Secret достойны отдельного внимания этим летом.

Также мы сообщали, какой аромат вошел в историю и уже пользуется спросом более 100 лет.