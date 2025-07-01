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Главная Мода Неожиданный успех — почему все говорят о новых духах Трампа

Неожиданный успех — почему все говорят о новых духах Трампа

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 18:03
Новые духи от Трампа стали хитом года — чем они покорили всех
Девушка наносит духи на тело. Фото: Freepik

Президент США Дональд Трамп снова в игре — на этот раз не с политическим заявлением, а с новым ароматом. Он представил линию духов "Victory 45-47", которая, по его словам, вобрала в себя дух победы на выборах 2016 и 2024 годов. Идея проста: пахнуть так, как будто только что выиграли что-то важное.

О запуске Трамп сообщил на своей странице в Truth Social.

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"Ароматы Trump уже в продаже. Они называются Victory 45-47, потому что символизируют победу, силу и успех — как для мужчин, так и для женщин. Приобретите себе флакон и не забудьте купить еще один для своих любимых", — написал он.

Флакон Victory 45-47 стоит немало — 249 долларов, но покупателей это, похоже, не пугает. А еще в линейке есть отдельный аромат с громким названием "Fight! Fight! Fight!" — как намек на покушение, произошедшее на Трампа в 2024 году. 

Какой запах пользуется успехом

Женская версия Victory 45-47 — это микс цитруса, цветов, сладкой клубники и теплой ванили. Сперва ощущается легкость и свежесть, далее нежность, а в конце — мягкое сладкое послевкусие.

Мужская версия звучит иначе: фужерные ноты с кардамоном на старте, далее сдержанная герань, а в финале глубокое амбровое дерево с древесными нотами. Парфюм для тех, кто привык идти впереди.

Парфуми для успішних людей
Victory 45-47. Фото: скриншот с сайта

Духи Трампа не новинка на рынке — первый его аромат появился еще в 2004 году. Там были огурец, мята, можжевельник — запах, который напоминал о дорогих офисах и мощных решениях. Теперь новый виток. Меньше формальностей, больше эмоций. Эти духи подойдут всем, ведь они не о возрасте и не о гендере. Это об амбициях. О том состоянии, когда вы заходите в комнату и все чувствуют вашу уверенность в себе еще до того, как вы заговорите.

Ранее мы писали о том, какие духи обожает известная украинская актриса Ксения Мишина.

Также мы сообщали, какие ароматы задержатся с вами надолго, ведь поражают своей стойкостью.

мода духи тренды аромат стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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