Лучшие духи, которые выбирают богатые женщины — пахнут роскошно

Парфюмерия. Фото: Freepik

Богатые женщины выбирают особые духи, которые подойдут далеко не каждой. Они подчеркивают характер и добавляют в образ особую ноту. Эти духи подойдут не всем, но точно никого не оставят равнодушным.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие духи выбирают богатые женщины

Ganymede от Marc-Antoine Barrois

Эти духи имеют пряный древесный аромат в сочетании с замшевыми, фиалковыми и цитрусовыми нотами. Запах подкреплен ярким мандарином и легким мускусом. "Ganymede" — свежий и элегантный парфюм, который станет особым украшением образа.

Духи Ganymede от Marc-Antoine Barrois. Фото из Instagram

Kirke от Tiziana Terenzi

Этот аромат выбирают те, кто хочет ярко заявить о себе. Он имеет фруктово-шипровые ноты в сочетании с маракуйей, персиком, грушей, малиной и черной смородиной. База аромата состоит из мускуса, сандала, ванили, пачули и гелиотропа. Этот парфюм насыщенный, стойкий и с длинным шлейфом.

Духи Kirke от Tiziana Terenzi. Фото из Instagram

Bombshell от Victoria's Secret

Этот аромат — блестящее сочетание свежих пионов и цитрусовых нот с экзотической искрой. Сладости этому добавляет ванильная орхидея. Этот аромат очень приятный, свежий и слегка волнующий.

Духи Bombshell от Victoria's Secret. Фото из Instagram

Lost Cherry от Tom Ford

Этот шлейфовый запах подойдет тем, кто любит быть в центре внимания. Аромат открывается терпкой пряной вишней и горьким миндалем. Идеально дополняют их турецкая роза и жасминовый самбак. Закрепляют все классические аккорды перуанского бальзама и жареных бобов.

Духи Lost Cherry от Tom Ford. Фото из Instagram

Эти четыре парфюма не выходят из моды и действительно уже стали культовыми. Они, как сильная женщина, не оставляют двусмысленных впечатлений. В эти ароматы можно или влюбиться с первого раза, или возненавидеть их навсегда.

Напомним, ранее мы писали о том, какие духи носят женщины-манипуляторши.

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