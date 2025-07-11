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Главная Мода Три легендарных аромата Armani, в которые легко влюбиться

Три легендарных аромата Armani, в которые легко влюбиться

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 21:09
Культовые ароматы Giorgio Armani, что всегда в тренде — яркие и смелые
Духи. Фото: Freepik

Парфюм — это больше, чем просто запах. Это история, настроение и характер, спрятанные во флаконе. И хоть бренд Giorgio Armani уже давно стал символом элегантности, в его ароматах нет пафоса — лишь ощущение внутренней силы и спокойной женственности. Кстати, сегодня, 11 июля, легендарному Джорджо Армани исполнился 91 год.

В коллекции бренда около 200 ароматов, но Новини.LIVE собрали три, которые до сих пор считаются маленькими сокровищами — проверенными временем, не похожими на временные модные ноты.

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Три классных аромата от Giorgio Armani

Si от Giorgio Armani

Лаконичный, теплый и очень женственный. Он звучит, как "да" себе, своим желаниям, своим чувствам. Начинается с зеленой горечи листьев черной смородины — дерзко и свежо. Далее чувствуется мягкость: роза, фрезия, немного пудровая, немного романтичная. А в финале база, которая играет ключевую роль: древесина, амброксан и пачули создают спокойный, чувственный шлейф.

Жіночний аромат, що вартий уваги в 2025 році
Si от Giorgio Armani. Фото: Brocard

Si Passione Eau De Parfum

Если оригинальный Si — это нежность, то Passione больше о страсти. Здесь больше цвета, больше яркости, больше дерзости. В первой волне раскрывается груша, черная смородина, грейпфрут и розовый перец.

Затем жасмин, роза, ананас и гелиотроп с легким ванильно-миндальным оттенком. Шлейф глубокий, теплый, с дымчатым акцентом пачули. Этот аромат будто красная помада: смелый и абсолютно женственный.

Дуже жіночний і сміливий парфум
Si Passione Eau De Parfum. Фото: Brocard

Because It's You от Emporio Armani

Это аромат для женщины, которая не боится быть разной. Она милая, ироничная, эмоциональная, иногда непредсказуемая, но всегда настоящая. В начале можно почувствовать сладкую, сочную малину и легкий нероли. Затем раскрывается роза — нежная, но с характером. И наконец мягкая, теплая ваниль в сочетании с мускусом. Шлейф нежный, но оставляет после себя эмоцию.

Аромат для жінки, яка не боїться бути різною
Because It's You от Emporio Armani. Фото: Brocard

В каждом из этих ароматов — свое женское "я": мягкое, игривое или страстное. И не важно, какой именно вы выберете вы — главное, чтобы он звучал в унисон с вашим настроением. А если хотите добавить в свою жизнь еще больше магнетизма, то обратите внимание на мужской аромат Stronger With You. Он создан в паре с женским Because It's You, и вместе они — как две части одной истории.

Ранее мы писали о том, какой аромат оказался в фаворитах этого лета.

Также мы сообщали, какие духи лучше всего подойдут сильным и независимым женщинам, знающим себе цену.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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