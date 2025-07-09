Найтрендовіший фрукт у парфумах літа-2025 — вже скрізь

Парфуми з фруктом. Фото: Freepik

Якщо ваше серце завмирає від солодких ароматів, а ваніль — ваш ароматна любов, то у нас для вас новина. Цього літа зʼявився новий фаворит в парфумах — груша. Саме ця нота цього літа стала несподіваним хітом у парфумерії.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Звучить соковито й жіночно, груша часто відкриває композицію і одразу захоплює увагу. Інколи вона свіжа, а іноді солодка до млості. Її характер залежить від "сусідів" у флаконі: з ваніллю — вона тепла й затишна, з квітами — легка й повітряна, а з мускусом — глибока і майже тілесна.

Хоча груша найкраще "грає" в теплі дні, вона не втрачає шарму й восени. У поєднанні з інжиром або амброю вона звучить уже глибше, зі східним настроєм.

Три аромати, де груша розкривається по-особливому

Juliette Has A Gun Pear Inc. — як біла футболка у парфумерному світі: проста, стильна, завжди доречна. Тут груша ніжна, чиста, з легким відлунням мускусу та амбри. Ідеально для щодня.

Juliette Has A Gun Pear Inc. Фото: make.up

Maison Crivelli Pamplemousse-Pear — не такий відомий, але точно вартий уваги. Тут груша з кислинкою рожевого грейпфрута. Свіжий, зухвалий, ідеальний для тих, хто не любить банальні рішення.

BDK Bouquet de Hongrie — класика в новому прочитанні. У ньому груша в компанії півонії, жасмину та мускусу. Цей аромат дарує паризький настрій — елегантний, але не пафосний.

BDK Bouquet de Hongrie. Фото: make.up

Тож, якщо шукаєте парфум, який звучить "смачно", але не нав’язливо — саме час дати шанс груші. Вона ніжна, але має характер.

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