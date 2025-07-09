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Главная Мода Какой фрукт в духах сейчас в топе — все в восторге

Какой фрукт в духах сейчас в топе — все в восторге

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 19:49
Самый трендовый фрукт в духах лета-2025 — уже везде
Духи с фруктом. Фото: Freepik

Если ваше сердце замирает от сладких ароматов, а ваниль — ваша ароматная любовь, то у нас для вас новость. Этим летом появился новый фаворит в парфюмах — груша. Именно эта нота этим летом стала неожиданным хитом в парфюмерии.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Звучит сочно и женственно, груша часто открывает композицию и сразу захватывает внимание. Иногда она свежая, а порой сладкая до невозможности. Ее характер зависит от "соседей" во флаконе: с ванилью — она теплая и уютная, с цветами — легкая и воздушная, а с мускусом — глубокая и почти телесная.

Хотя груша лучше всего "играет" в теплые дни, она не теряет шарма и осенью. В сочетании с инжиром или амброй она звучит уже глубже, с восточным настроением.

Три аромата, где груша раскрывается по-особенному

Juliette Has A Gun Pear Inc. — как белая футболка в парфюмерном мире: простая, стильная, всегда уместная. Здесь груша нежная, чистая, с легкими отголосками мускуса и амбры. Идеально для каждого дня.

Парфум, що хочеться носити щодня
Juliette Has A Gun Pear Inc. Фото: make.up

Maison Crivelli Pamplemousse-Pear — не такой известный, но точно стоящий внимания. Здесь груша с кислинкой розового грейпфрута. Свежий, дерзкий, идеальный для тех, кто не любит банальные решения.

BDK Bouquet de Hongrie — классика в новом прочтении. В нем груша в компании пиона, жасмина и мускуса. Этот аромат дарит парижское настроение — элегантное, но не пафосное.

Парфуми, що дарують особливий настрый
BDK Bouquet de Hongrie. Фото: make.up

Так что, если ищете парфюм, который звучит "вкусно", но не навязчиво — самое время дать шанс груше. Она нежная, но имеет характер.

Ранее мы писали о том, что клубника в ароматах тоже раскрывается по-особенному — топовые духи лета-2025.

Также мы сообщали, какой аромат стал культовым благодаря Мэрилин Монро.

мода духи тренды аромат стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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