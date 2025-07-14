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Главная Мода Чем пахнет Даша Квиткова — любимый аромат блогера в 2025 году

Чем пахнет Даша Квиткова — любимый аромат блогера в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 19:57
Парфюм Даши Квитковой — универсальный аромат, который подойдет всем
Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Этим летом украинская блогерша Даша Квиткова сделала ставку на аромат, который идеально сочетает глубину, стиль и загадочность — Maison Crivelli Papyrus Moleculaire. И это действительно что-то особенное.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Это нишевая парфюмированная вода унисекс с изысканным и глубоким звучанием. В ее основе пудрово-древесная композиция, которую с первого вдоха пронизывает пряная энергия табака, кориандра, папируса и сандала. Интересно то, что аромат живет на коже, адаптируясь к каждому человеку, поэтому на вас он будет раскрываться совершенно иначе, чем на ком-то другом. В этом его главная интрига.

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Любимый парфюм Квитковой. Фото из Instagram

Maison Crivelli Papyrus Moleculaire звучит контрастно и одновременно гармонично — свежесть переплетается с пряностью, сладость с сухими древесными нотами, а в завершение на коже остается теплый пудровый шлейф с пассажами табака, черного перца и амириса.

Аромат построен как сложная симфония. В начале можем ощутить пряно-свежий аккорд из амириса, бобов тонка, кориандра, семян моркови, папируса, табака и черного перца. Далее древесно-бальзамическая мягкость, в которой слышна глубина олибанума, элеми и табака. А в финале раскрывается пудровый, насыщенный шлейф, который долго держится и создает ощущение дорогого, интеллигентного присутствия.

Парфуми, що позиціонують як унісекс
Maison Crivelli Papyrus Moleculaire. Фото: make.up

Цена — около 275 долларов (более 11 тысяч гривен). Но этот аромат не просто украшение для лета. Это парфюм-настроение, парфюм-характер, который однозначно подчеркнет вашу индивидуальность.

Ранее мы писали о том, в какие ароматы от легендарного бренда Armani легко влюбиться.

Также мы сообщали, на какой фрукт в духах обратить внимание, поскольку это сейчас в тренде.

мода знаменитости духи аромат стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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