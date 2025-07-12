На які ділянки тіла небезпечно наносити парфуми — краса, що коштує здоров'я

Дівчина тримає парфуми. Фото: Pexels

Парфуми є майже у всіх жінок. Це не просто аромат, а особливий невидимий аксесуар. Однак мало хто знає, як користуватись парфумами так, аби вони не нашкодили здоров'ю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Куди не варто наносити парфум

Майже всі наносять парфуми на ключиці, яремну ямку та шию. Однак ці місця є одними з найнебезпечніших, адже саме так ви шкодите щитоподібній залозі. Вона практично без захисту та одразу вбирає в себе все.

Речовини, які є у парфумах, можуть нашкодити щитоподібній залозі. Через це можливе порушення гормонального балансу. Тож, якщо ви постійно наносите парфуми саме на ці ділянки тіла, варто перестати це робити.

Жінка наносить парфуми на шию. Фото: Pexels

Як показали дослідження, в організмі 93% жінок знайшли фталати. Це стосувалось навіть тих, хто використовує натуральну косметику. Фталати додають у парфуми, аби зробити запах стійкішим. Вони блокують тиреоїдні рецептори та призводять до безсоння, тривожності, постійної втоми, випадання волосся, набряків та набору ваги.

Це не означає, що від парфумів варто повністю відмовитись. Важливо просто розуміти, куди їх можна наносити. Найкраще пшикати на одяг, але якщо все ж хочеться напахтити тіло, можна бризнути аромат на зап'ястя чи внутрішній бік ліктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі аромати, що обирають багаті жінки.

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