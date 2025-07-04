Парфуми на всі випадки життя — ці три аромати точно не підведуть

Парфуми. Фото: Pixabay

Усім жінкам хочеться бути не просто красивими, а пахнути як натхнення. Але не якесь там умовне, а справжнє — жіночне, грайливе, трохи зухвале й при цьому таке, що не загубиться серед банальних парфумів. І ось вам три аромати, з якими цього року ви будете не просто в тренді — ви будете в центрі уваги.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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YSL Libre

Якби упевненість мала запах, то це був би Libre. Тут усе як у кіно про сильних жінок: трохи лавандових полів, крапля мандаринового соку, жменя чорної смородини, і все це на тлі квітів, спецій та ванілі. Аромат розкривається так, ніби ви не просто одягнули парфуми, а ввімкнули в собі новий режим — "безстрашна і прекрасна".

YSL Libre. Фото: Brocard

Флакон теж говорить сам за себе: асиметрична кришка, золоті ланцюжки, логотип, наче з розкішної сумки YSL. Це не просто парфуми — це заява. Ідеально для літа, для вечора, для моменту, коли ви вирішуєте змінити життя з чашки кави.

Gucci Flora Gorgeous Jasmine

Жасмин в цих парфумах не соромиться бути головним героєм. Йому акомпанують мандарин і бергамот — разом вони створюють аромат, схожий на ранкове сонце після бурхливої ночі. Світлий, свіжий, мрійливий. Але не думайте, що він занадто "солоденький" — цей парфум знає, як бути чарівним і впевненим одночасно.



Gucci Flora Gorgeous Jasmine. Фото: Brocard

До речі, обличчям аромату стала Майлі Сайрус і це вже багато про що говорить. Вона така ж: яскрава, трохи хуліганка, але завжди справжня.

Jimmy Choo Blossom

Це парфуми, які ніби створені для свят. Навіть якщо це просто звичайна п’ятниця і ви вирішили вийти за кавою в блискучих туфлях. Цитруси, червоні ягоди, троянда, солодкий горошок і шлейф з мускусу — у цьому ароматі все грає, пульсує, живе. Від нього буквально тягне фліртом.

Jimmy Choo Blossom. Фото: Brocard

Флакон при цьому яскравий, як малиновий сорбет, з кришкою, що нагадує коштовність. Одним словом, аромат для тих, хто любить увагу і знає собі ціну.

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