Духи на все случаи жизни — эти 3 аромата точно не подведут

Парфюмерия. Фото: Pixabay

Всем женщинам хочется быть не просто красивой, а пахнуть как вдохновение. Но не какое-то там условное, а настоящее — женственное, игривое, немного дерзкое и при этом такое, которое не затеряется среди банальных парфюмов. И вот вам три аромата, с которыми в этом году вы будете не просто в тренде — вы будете в центре внимания.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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YSL Libre

Если бы уверенность имела запах, то это был бы Libre. Здесь все как в кино о сильных женщинах: немного лавандовых полей, капля мандаринового сока, горсть черной смородины, и все это на фоне цветов, специй и ванили. Аромат раскрывается так, будто вы не просто надели парфюм, а включили в себе новый режим — "бесстрашная и прекрасная".

YSL Libre. Фото: Brocard

Флакон тоже говорит сам за себя: асимметричная крышка, золотые цепочки, логотип, как будто из роскошной сумки YSL. Это не просто парфюм — это заявление. Идеально для лета, для вечера, для момента, когда вы решаете изменить жизнь с чашки кофе.

Gucci Flora Gorgeous Jasmine

Жасмин в этих духах не стесняется быть главным героем. Ему аккомпанируют мандарин и бергамот — вместе они создают аромат, похожий на утреннее солнце после бурной ночи. Светлый, свежий, мечтательный. Но не думайте, что он слишком "слащавый" — этот парфюм знает, как быть обаятельным и уверенным одновременно.

Gucci Flora Gorgeous Jasmine. Фото: Brocard

Кстати, лицом аромата стала Майли Сайрус и это уже о многом говорит. Она такая же: яркая, немного хулиганка, но всегда настоящая.

Jimmy Choo Blossom

Это парфюм, который будто создан для праздников. Даже если это просто обычная пятница и вы решили выйти за кофе в блестящих туфлях. Цитрусы, красные ягоды, роза, сладкий горошек и шлейф из мускуса — в этом аромате все играет, пульсирует, живет. От него буквально тянет флиртом.

Jimmy Choo Blossom. Фото: Brocard

Флакон при этом яркий, как малиновый сорбет, с крышкой, напоминающей драгоценность. Одним словом, аромат для тех, кто любит внимание и знает себе цену.

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