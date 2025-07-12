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Так делают почти все — куда опасно наносить духи

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 19:50
На какие участки тела опасно наносить духи — красота, которая стоит здоровья
Девушка держит духи. Фото: Pexels

Парфюм есть почти у всех женщин. Это не просто аромат, а особый невидимый аксессуар. Однако мало кто знает, как пользоваться духами так, чтобы они не навредили здоровью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Куда не стоит наносить духи

Почти все наносят духи на ключицы, яремную ямку и шею. Однако эти места являются одними из самых опасных, ведь именно так вы вредите щитовидной железе. Она практически без защиты и сразу впитывает в себя все.

Вещества, которые есть в духах, могут навредить щитовидной железе. Из-за этого возможно нарушение гормонального баланса. Поэтому, если вы постоянно наносите духи именно на эти участки тела, стоит перестать это делать.

Куди не варто наносити парфум
Женщина наносит духи на шею. Фото: Pexels

Как показали исследования, в организме 93% женщин нашли фталаты. Это касалось даже тех, кто использует натуральную косметику. Фталаты добавляют в духи, чтобы сделать запах более стойким. Они блокируют тиреоидные рецепторы и приводят к бессоннице, тревожности, постоянной усталости, выпадению волос, отекам и набору веса.

Это не значит, что от духов стоит полностью отказаться. Важно просто понимать, куда их можно наносить. Лучше всего пшикать на одежду, но если всё же хочется напахнуть тело, можно брызнуть аромат на запястье или внутреннюю сторону локтей.

Напомним, ранее мы писали о лучших ароматах, которые выбирают богатые женщины.

Также мы рассказывали о трех универсальных духах, которые будут подходить всем.

мода тренды духи красота аромат
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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