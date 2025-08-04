Модные образы из "Дьявол носит Prada 2" уже в сети — достойны внимания

Мерил Стрип в роли Миранды Пристли. Фото: кадр из видео

Вторая часть культовой ленты официально в производстве, и сеть еженедельно взрывается новыми кадрами со съемочной площадки. Фото быстро становятся предметом горячих обсуждений, ведь всем интересно, как будут выглядеть героини почти через 20 лет после премьеры первого фильма. Одно можно сказать уже сейчас, что костюмы на этот раз точно будут на первых полосах модных обзоров.

Об этом пишет Vogue.

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Если в 2006-м мы могли только догадываться, как проходит работа за кулисами журнала Runway, то теперь имеем совсем другой опыт — эпоху соцсетей, когда каждый съемочный день мгновенно попадает в Instagram и TikTok. Папарацци не дают отдыха съемочной группе, и мы уже видели первые фото Энн Хэтэуэй в роли Энди Сакс.

Энн Хэтэуэй. Фото: Vogue

Ее новый стиль поразил фанатов — вместо гламурных платьев и дизайнерских туфель, Энди носит строгий костюм с жилетом, широкие брюки и рубашку. Это уже не наивная начинающая журналистка, а уверенная в себе профессионалка. Образ напоминает руководительницу пиар-агентства или редактора современного диджитал-издания, где комфорт и минимализм важнее пафоса.

Осталась ли Энди в мире моды? Пока загадка. Ведь в первой части она покинула Runway и начала работать в газете, выбирая путь серьезной журналистики. Но мир изменился, и мода вместе с ней.

Стильный образ от Хэтэуэй. Фото: Vogue

По слухам, Эмили Чарлтон теперь руководит Dior. Если это так, нас ждут настоящие модные фейерверки: будут ли это классические костюмы в стиле Марии Грации Кьюри или экстравагантные образы в духе Джона Гальяно — пока неизвестно.

Миранда Присли. Фото: Vogue

Миранда же, говорят, столкнется с реальностью, знакомой многим редакциям глянца: печать уже не властвует, а власть забрали алгоритмы, соцсети и аналитика. И ее борьба за влияние может стать одной из самых интересных сюжетных линий фильма.

Пока трейлера нет, фанаты рассматривают каждую деталь на фото, пытаясь угадать развитие истории. Но уже понятно, что "Дьявол носит Prada 2" не просто повторит культовые образы, а покажет, как изменилась мода за два десятилетия. Это будет история о новом языке стиля — без чрезмерного блеска, но с той же силой, которая когда-то сделала первый фильм легендой.

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