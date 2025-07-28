Стильний концертний образ від Дорофєєвої — скільки коштує один топ

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Українська зірка Надя Дорофєєва знову змусила говорити про себе і не лише завдяки музиці. Цього разу вона вразила стильним образом, який поєднав простоту, креатив і головне трендовість.

Новий стильний лук зірка продемонструвала у своєму Instagram.

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Для свого нового виступу співачка обрала напівпрозорий топ FLARED SLEEVES MESH, оздоблений блискучими квадратними паєтками.

Грайливе фото від Дорофєєвої. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Така річ не просто має ефектний вигляд — вона буквально ловить світло. До речі, зараз його можна зловити зі знижкою: замість 620 доларів — 496.

Топ. Фото: santa-brands.com

Надя доповнила образ сірими джинсами з легким "мушкуванням" і туфлями на підборах. Але справжньою фішкою стали прикраси на штанах — саме вони викликали хвилю обговорень у коментарях. У кадрі вона грайливо позує перед камерою, демонструючи той самий декор на штанинах.

Стильний прийом від Дорофєєвої. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Відзначимо, що повторити цей модний прийом може кожна. Стилісти стверджують, що усе, що потрібно — трохи фантазії та прості аксесуари. У хід ідуть брошки, шпильки з перлинами, стрічки, браслети, ланцюжки. Наприклад, можна заколоти край штанини масивною шпилькою і вийде щось нове, свіже й зовсім не банальне. Або обгорнути щиколотку стрічкою — це вдалий має вигляд з туфлями, лоферами чи навіть грубими ботильйонами.

У Наді варіант із коротким масивним елементом, схожим на ремінь, який кріпиться до джинсів. Теж має крутий, нестандартний вигляд і нагадує нам про те, що мода — це не лише про речі, а про гру з ними. І ця гра явно на користь Дорофєєвої.

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