Легкий сніданок Наді Дорофєєвої — в чому секрет її фігури

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Відома українська співачка Надя Дорофєєва не з тих, хто сидить на суворих дієтах чи п’є смузі замість їжі. Вона обирає просту, збалансовану і справді смачну їжу — ту, яка дає енергію і не залишає відчуття голоду через годину.

Про це пише "РБК-Україна".

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Улюблений сніданок Наді Дорофєєвої

Надя часто починає день з вівсяної каші. Але це не та "швидка" вівсянка з пакетика. Вона обирає крупу довгого приготування — саме така зберігає більше клітковини й корисних речовин. Варить її на воді або на рослинному молоці — найчастіше це кокосове або мигдальне, бо вони мають ніжний смак і легку текстуру.

Коли каша готова, вона додає до неї сезонні ягоди — малину, чорницю, лохину, полуницю. Влітку — свіжі, взимку — заморожені. А ще шматочки банана або яблука. Завдяки фруктам сніданок стає солодким без цукру, і до того ж багатим на антиоксиданти, клітковину, вітаміни C, A та групи B.

Іноді Надя додає ще ложку чіа або лляного насіння для омега-3 і кращого травлення. Або ж щіпку кориці для аромату та стабілізації рівня цукру в крові.

Дорофєєва їсть вівсянку. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Інша ранкова опція — повноцінна "англійська" тарілка

Коли хочеться чогось ситнішого, Надя збирає збалансовану тарілку, яка нагадує ідеальний сніданок з Pinterest. На ній смажений халумі (киприотський сир, який тримає форму при обсмажуванні), відварені або пашот-­яйця, свіже листя шпинату, скибочки авокадо, чері-помідори та смажені гриби ерінги.

Це не просто набір інгредієнтів, а справжній набір макроелементів:

білок з яєць і сиру;

корисні жири з авокадо;

клітковина й мікронутрієнти зі шпинату.

У підході Наді немає нічого складного: вона не рахує калорії нав’язливо, але добре відчуває баланс.

Збалансований сніданок зірки. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Її сніданки приклад того, як можна їсти смачно, не обмежуючи себе до шматочка яблука чи кави "на ходу". Вона обирає продукти, які не лише ситні, а й працюють на її здоров’я та вигляд: блискуче волосся, здорова шкіра, енергія на концерти — усе починається з правильного сніданку. І головне — Надя не перетворює правильне харчування на тортури. Вона кайфує від їжі, і, здається, саме в цьому її головний секрет.

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