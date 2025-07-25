Легкий сніданок Наді Дорофєєвої — в чому секрет її фігури

Що їсть Дорофєєва вранці, щоб залишатись у формі
Відома українська співачка Надя Дорофєєва не з тих, хто сидить на суворих дієтах чи п’є смузі замість їжі. Вона обирає просту, збалансовану і справді смачну їжу — ту, яка дає енергію і не залишає відчуття голоду через годину.
Про це пише "РБК-Україна".
Улюблений сніданок Наді Дорофєєвої
Надя часто починає день з вівсяної каші. Але це не та "швидка" вівсянка з пакетика. Вона обирає крупу довгого приготування — саме така зберігає більше клітковини й корисних речовин. Варить її на воді або на рослинному молоці — найчастіше це кокосове або мигдальне, бо вони мають ніжний смак і легку текстуру.
Коли каша готова, вона додає до неї сезонні ягоди — малину, чорницю, лохину, полуницю. Влітку — свіжі, взимку — заморожені. А ще шматочки банана або яблука. Завдяки фруктам сніданок стає солодким без цукру, і до того ж багатим на антиоксиданти, клітковину, вітаміни C, A та групи B.
Іноді Надя додає ще ложку чіа або лляного насіння для омега-3 і кращого травлення. Або ж щіпку кориці для аромату та стабілізації рівня цукру в крові.
Інша ранкова опція — повноцінна "англійська" тарілка
Коли хочеться чогось ситнішого, Надя збирає збалансовану тарілку, яка нагадує ідеальний сніданок з Pinterest. На ній смажений халумі (киприотський сир, який тримає форму при обсмажуванні), відварені або пашот-яйця, свіже листя шпинату, скибочки авокадо, чері-помідори та смажені гриби ерінги.
Це не просто набір інгредієнтів, а справжній набір макроелементів:
- білок з яєць і сиру;
- корисні жири з авокадо;
- клітковина й мікронутрієнти зі шпинату.
У підході Наді немає нічого складного: вона не рахує калорії нав’язливо, але добре відчуває баланс.
Її сніданки приклад того, як можна їсти смачно, не обмежуючи себе до шматочка яблука чи кави "на ходу". Вона обирає продукти, які не лише ситні, а й працюють на її здоров’я та вигляд: блискуче волосся, здорова шкіра, енергія на концерти — усе починається з правильного сніданку. І головне — Надя не перетворює правильне харчування на тортури. Вона кайфує від їжі, і, здається, саме в цьому її головний секрет.
Раніше ми писали про те, який улюблений сніданок у відомої акторки Дженніфер Еністон.
Також ми повідомляли, яким продуктам віддає перевагу Коко Шанель на сніданок.
Читайте Новини.LIVE!