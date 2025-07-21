Ідеальний сніданок від Коко Шанель — простий, але вишуканий

Коко Шанель. Фото: кадр з відео

В далекому 1883 році в містечку Сомюр народилася жінка, яка перевернула моду — Коко Шанель. Вона не просто змінила гардероб жінок, вона змінила спосіб мислення. І навіть у дрібницях, як-от сніданок, її підхід був витонченим і бездоганним.

Про одну цікаву деталь щодо її раціону ми дізнались з видання Elle.

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Що обожнювала їсти Коко Шанель

Їжа для Шанель ніколи не була культом. Вона жила за принципом: "Їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти". Тож жодних надлишків — ні солодкого, ні жирного, ні пересоленого. Але це не означає, що вона не дозволяла собі маленьких задоволень. Навпаки — шампанське зранку? Чому б і ні, якщо воно подається поруч з устрицями. Ікра, трохи вина — усе це, на її думку, підтримувало молодість.

Прекрасна Коко Шанель. Фото: кадр з відео

Проте найціннішим ранковим ритуалом Коко був круассан. Але не будь-який, а лише щойно спечений, теплий, з хрусткою скоринкою та м’яким серцем. Вона купувала його у конкретній булочній — у того самого пекаря, якому довіряла роками. І смакувала повільно, ніби розтягувала момент. Ніколи не додавала ані масла, ані джему, адже, на її думку, головне якісний смак.

А от якщо круассан був не свіжим, Коко відмовлялася від нього взагалі. Тут вона, мабуть, керувалась простим, але важливим правилом: "Краще нічого, ніж щось посереднє". Це було не тільки про їжу — це був стиль її життя.

Ось так, без пафосу, без надмірностей, але з абсолютною увагою до деталей, Шанель жила щодень. Її раціон ще одне відображення тієї ж філософії, що й мода: менше — значить краще. Але лише тоді, коли це "менше" — найкраще.

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