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Главная Мода Уже был как ритуал — что Коко Шанель любила есть на завтрак

Уже был как ритуал — что Коко Шанель любила есть на завтрак

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 08:40
Идеальный завтрак от Коко Шанель — простой, но изысканный
Коко Шанель. Фото: кадр из видео

В далеком 1883 году в городке Сомюр родилась женщина, которая перевернула моду — Коко Шанель. Она не просто изменила гардероб женщин, она изменила образ мышления. И даже в мелочах, таких как завтрак, ее подход был утонченным и безупречным.

Об одной интересной детали относительно ее рациона мы узнали из издания Elle.

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Еда для Шанель никогда не была культом. Она жила по принципу: "Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть". Поэтому никаких излишков — ни сладкого, ни жирного, ни пересоленного. Но это не значит, что она не позволяла себе маленьких удовольствий. Наоборот — шампанское утром? Почему бы и нет, если оно подается рядом с устрицами. Икра, немного вина — все это, по ее мнению, поддерживало молодость.

Коко Шанель любила смакувати вишукану їжу
Прекрасная Коко Шанель. Фото: кадр из видео

Однако самым ценным утренним ритуалом Коко был круассан. Но не любой, а только что испеченный, теплый, с хрустящей корочкой и мягким сердцем. Она покупала его в конкретной булочной — у того самого пекаря, которому доверяла годами. И смаковала медленно, будто растягивала момент. Никогда не добавляла ни масла, ни джема, ведь, по ее мнению главное качественный вкус.

А вот если круассан был не свежим, Коко отказывалась от него вообще. Здесь она, видимо, руководствовалась простым, но важным правилом: "Лучше ничего, чем что-то посредственное". Это было не только о еде — это был стиль ее жизни.

Вот так, без пафоса, без излишеств, но с абсолютным вниманием к деталям, Шанель жила каждый день. Ее рацион еще одно отражение той же философии, что и мода: меньше — значит лучше. Но только тогда, когда это "меньше" — лучшее.

Ранее мы писали о том, какая новая тренировка стала очень популярной среди звезд.

Также мы сообщали о нюансах в питании Мадонны.

еда мода знаменитости Завтрак стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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