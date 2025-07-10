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Головна Мода Найпростіший овоч для схуднення — його сезон саме зараз

Найпростіший овоч для схуднення — його сезон саме зараз

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 09:19
Овоч, який варто їсти щодня — з ним худнуть навіть ледачі
Овочі. Фото: Freepik

Звичайний на вигляд, але справжній герой вашого холодильника — кабачок. Цей зелений овоч має ніжний смак, що легко підлаштовується під будь-яку страву: можна додати до риби, до м’яса, і навіть зробити з нього млинці або десерти. Так, так — кабачкові тортики вже давно в топі серед тих, хто дотримується легкої та корисної кухні.

Новини.LIVE розповість більше про користь цього овочі.

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В чому головна фішка кабачка

Він майже весь із води, а точніше на 90%. Саме тому він такий легкий, освіжаючий і не обтяжує шлунок. Якщо ви стежите за фігурою або сидите на кето — кабачок точно стане вашим другом. У 100 грамах лише 17 калорій, нуль жирів і мізерна кількість вуглеводів. А ще в кабачку ховається купа мінералів: калій для серця, магній для нервів, кальцій для кісток, фосфор для енергії. Плюс вітамін С та бета-каротин, які чудово підтримують імунітет.

Кабачки допомогають схуднути
Кабачки. Фото: Freepik

Цей овоч справжній подарунок для людей із чутливим шлунком. Він не викликає важкості, не дратує слизову, не провокує здуття. Ідеальний варіант для тих, хто хоче легкості після їжі. І ще один лайфхак: замість пасти зробіть "зодлі" — кабачкову локшину. Має крутий вигляд, готується за хвилину, а на смак — легко, свіжо, і без зайвих калорій.

При виборі кабачків у магазині звертайте увагу на шкірку: вона має бути гладенька, блискуча і пружна, без плям і вм’ятин. І не тягніть з приготуванням — зберігайте їх у овочевому ящику холодильника, де вони можуть чекати на свою чергу до 10 днів.

Але пам’ятайте: кабачок не магічна таблетка для схуднення. Він лише частина пазла. Поєднуйте його з активністю, рухом і розумним харчуванням, тоді результат не змусить себе чекати.

Раніше ми писали про те, яка спеція в раціоні дійсно допомагає схуднути.

Також ми повідомляли про модну дієту і за якою схемою вона працює.

мода овочі схуднення фігура стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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