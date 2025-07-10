Овоч, який варто їсти щодня — з ним худнуть навіть ледачі

Найпростіший овоч для схуднення — його сезон саме зараз
Звичайний на вигляд, але справжній герой вашого холодильника — кабачок. Цей зелений овоч має ніжний смак, що легко підлаштовується під будь-яку страву: можна додати до риби, до м’яса, і навіть зробити з нього млинці або десерти. Так, так — кабачкові тортики вже давно в топі серед тих, хто дотримується легкої та корисної кухні.
Новини.LIVE розповість більше про користь цього овочі.
В чому головна фішка кабачка
Він майже весь із води, а точніше на 90%. Саме тому він такий легкий, освіжаючий і не обтяжує шлунок. Якщо ви стежите за фігурою або сидите на кето — кабачок точно стане вашим другом. У 100 грамах лише 17 калорій, нуль жирів і мізерна кількість вуглеводів. А ще в кабачку ховається купа мінералів: калій для серця, магній для нервів, кальцій для кісток, фосфор для енергії. Плюс вітамін С та бета-каротин, які чудово підтримують імунітет.
Цей овоч справжній подарунок для людей із чутливим шлунком. Він не викликає важкості, не дратує слизову, не провокує здуття. Ідеальний варіант для тих, хто хоче легкості після їжі. І ще один лайфхак: замість пасти зробіть "зодлі" — кабачкову локшину. Має крутий вигляд, готується за хвилину, а на смак — легко, свіжо, і без зайвих калорій.
При виборі кабачків у магазині звертайте увагу на шкірку: вона має бути гладенька, блискуча і пружна, без плям і вм’ятин. І не тягніть з приготуванням — зберігайте їх у овочевому ящику холодильника, де вони можуть чекати на свою чергу до 10 днів.
Але пам’ятайте: кабачок не магічна таблетка для схуднення. Він лише частина пазла. Поєднуйте його з активністю, рухом і розумним харчуванням, тоді результат не змусить себе чекати.
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