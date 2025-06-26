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Головна Мода Популярні сніданки для схуднення — що в тренді зараз

Популярні сніданки для схуднення — що в тренді зараз

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Дата публікації: 26 червня 2025 10:38
Стрункі модниці їдять це на сніданок — про які продукти йде мова
Гарний сніданок. Фото: Freepik
Ключові моменти Продукти, які дієтолог рекомендує включити до ранкового раціону

Якщо хочеться схуднути без постійного відчуття голоду, варто починати день з правильного сніданку. І ні, це не має бути щось модне й екзотичне — важливіше, щоб продукти давали енергію, насичували і не викликали різких стрибків цукру в крові. Інакше вже за годину-дві почнеться класичний сценарій: слабкість, бажання щось перекусити і, звісно ж, рука тягнеться до солодкого.

Про це пише Eat This, Not That.

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Дієтолог Джессіка Вілсон радить робити ставку на вуглеводи з клітковиною. Саме вони довше засвоюються, допомагають контролювати апетит і дають організму ту саму "повільну" енергію, яка тримає до обіду.

Продукти, які дієтолог рекомендує включити до ранкового раціону

Овес

Звичайна вівсянка — це не просто смачно, а й дуже корисно. У ній є особливий тип клітковини — бета-глюкан, який повільно засвоюється і довго дає відчуття ситості. Така каша ідеальна для початку дня.

Каша на сніданок завжди вдалий вибір
Каша. Фото: Freepik

Квасоля

Несподівано для сніданку? Але якщо спробувати, наприклад, тост із пастою з чорної квасолі чи салат із яйцем і бобами — буде і ситно, і корисно. У квасолі багато клітковини, білка та мінералів, що підтримують організм.

Гречка

Не лише корисна, а ще й дуже універсальна. Можна варити, запарювати, додавати в смузі. Гречка стабілізує рівень цукру в крові та покращує травлення. А ще допомагає знизити рівень поганого холестерину.

Авокадо

М’який, ніжний, збагачений корисними жирами — він прекрасно поєднується з хлібом з цільного зерна або яйцем. Такий сніданок надовго зберігає відчуття ситості.

Авокадо дуже корисне для загального самопочуття
Авокадо. Фото: Freepik

Апельсини

Це не просто вітамін С, а й справжній антиоксидантний удар. Вони підтримують імунітет, освіжають і, за деякими дослідженнями, допомагають боротися із запаленнями, які можуть заважати схудненню.

Худнути — це не про обмеження, а про вдумливі вибори. Почніть день з розумного сніданку, і тіло відповість вам вдячністю: енергією, легкістю та меншим бажанням перекусити зайвого.

Раніше ми писали про те, як схуднути без зайвого стресу і вічного почуття голоду за допомогою однієї дієти.

Також ми повідомляли, яким чином пілатес сприяє схудненню.

мода схуднення фігура стиль ідея для сніданку
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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