Як працює дієта, про яку говорять усі в 2025 — пояснюємо просто

Дівчина тримає в руках перець і пончик. Фото: Freepik

Схуднення не повинно перетворюватися на боротьбу з собою. Якщо ви хоч раз сиділи на суворій дієті, то знаєте це відчуття: голова хоче булочку, тіло — лягти й не рухатись, а дзеркало показує зовсім не те, чого ви очікували. Але є спосіб зробити цей шлях легшим — білкова дієта.

Новини.LIVE розповість більше про цю популярну дієту.

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Це не означає, що ви маєте їсти лише яйця й курку. Просто у вашому раціоні стає більше продуктів, які містять багато білка — м’яса, риби, молочних продуктів, бобових, тофу.

Чому на думку фахівців ця дієта працює

М'язи під захистом

Коли ми худнемо, тіло не розбирає, що саме спалювати — жир чи м’язи. І якщо білка в раціоні мало, м’язи починають "танути". А це – слабкість, втома й мляве тіло навіть при мінусі на вагах. Білок же допомагає зберегти мускулатуру і мати підтягнутий вигляд навіть у мінус 5-10 кг.

Здорові продукти харчування. Фото: Freepik

Голод не буде мучити

Наїлися м’яса і ситі надовго. Білкова їжа перетравлюється повільніше, тому ви не відчуваєте голод щогодини. Це зменшує ймовірність зривів, коли рука тягнеться до тістечка о третій ночі.

Метаболізм прискорюється

Наш організм витрачає більше енергії на перетравлення білка, ніж на вуглеводи чи жири. Тобто ви їсте, а тіло витрачає калорії просто на те, щоб це переварити.

Тарілка з овочами та м'ясом. Фото: Freepik

Цукрові гойдалки — на паузу

Після солодкого чи булки енергія різко підскакує, а потім так само різко падає. Звідси втома, дратівливість і бажання з'їсти ще одну шоколадку. Білок як раз стабілізує рівень цукру в крові, і ваш енергетичний рівень тримається рівно, без гойдалок і нервів.

Тобто, білкова дієта — це не "модно" чи "страшно". Це спосіб дбати про себе розумно. Ситість, енергія, гарне тіло — усе це реально без голодувань і зривів.

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