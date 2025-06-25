Як працює дієта, про яку говорять усі в 2025 — пояснюємо просто

Схуднення без стресу та голодування — як працює відома дієта
Схуднення не повинно перетворюватися на боротьбу з собою. Якщо ви хоч раз сиділи на суворій дієті, то знаєте це відчуття: голова хоче булочку, тіло — лягти й не рухатись, а дзеркало показує зовсім не те, чого ви очікували. Але є спосіб зробити цей шлях легшим — білкова дієта.
Новини.LIVE розповість більше про цю популярну дієту.
Це не означає, що ви маєте їсти лише яйця й курку. Просто у вашому раціоні стає більше продуктів, які містять багато білка — м’яса, риби, молочних продуктів, бобових, тофу.
Чому на думку фахівців ця дієта працює
М'язи під захистом
Коли ми худнемо, тіло не розбирає, що саме спалювати — жир чи м’язи. І якщо білка в раціоні мало, м’язи починають "танути". А це – слабкість, втома й мляве тіло навіть при мінусі на вагах. Білок же допомагає зберегти мускулатуру і мати підтягнутий вигляд навіть у мінус 5-10 кг.
Голод не буде мучити
Наїлися м’яса і ситі надовго. Білкова їжа перетравлюється повільніше, тому ви не відчуваєте голод щогодини. Це зменшує ймовірність зривів, коли рука тягнеться до тістечка о третій ночі.
Метаболізм прискорюється
Наш організм витрачає більше енергії на перетравлення білка, ніж на вуглеводи чи жири. Тобто ви їсте, а тіло витрачає калорії просто на те, щоб це переварити.
Цукрові гойдалки — на паузу
Після солодкого чи булки енергія різко підскакує, а потім так само різко падає. Звідси втома, дратівливість і бажання з'їсти ще одну шоколадку. Білок як раз стабілізує рівень цукру в крові, і ваш енергетичний рівень тримається рівно, без гойдалок і нервів.
Тобто, білкова дієта — це не "модно" чи "страшно". Це спосіб дбати про себе розумно. Ситість, енергія, гарне тіло — усе це реально без голодувань і зривів.
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