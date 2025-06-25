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Главная Мода Похудение без стресса и голодания — как работает известная диета

Похудение без стресса и голодания — как работает известная диета

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Дата публикации 25 июня 2025 10:38
Как работает диета, о которой говорят все в 2025 — объясняем просто
Девушка держит в руках перец и пончик. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему по мнению специалистов эта диета работает

Похудение не должно превращаться в борьбу с собой. Если вы хоть раз сидели на строгой диете, то знаете это ощущение: голова хочет булочку, тело — лечь и не двигаться, а зеркало показывает совсем не то, чего вы ожидали. Но есть способ сделать этот путь легче — белковая диета.

Новини.LIVE расскажет больше об этой популярной диете.

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Это не значит, что вы должны есть только яйца и курицу. Просто в вашем рационе становится больше продуктов, которые содержат много белка — мяса, рыбы, молочных продуктов, бобовых, тофу.

Почему по мнению специалистов эта диета работает

Мышцы под защитой

Когда мы худеем, тело не разбирает, что именно сжигать — жир или мышцы. И если белка в рационе мало, мышцы начинают "таять". А это — слабость, усталость и вялое тело даже при минусе на весах. Белок же помогает сохранить мускулатуру и выглядеть подтянутым даже в минус 5-10 кг.

Білкова дієта стає все більш популярною
Здоровые продукты питания. Фото: Freepik

Голод не будет мучить

Наелись мяса и сыты надолго. Белковая пища переваривается медленнее, поэтому вы не чувствуете голод каждый час. Это уменьшает вероятность срывов, когда рука тянется к пирожному в три часа ночи.

Метаболизм ускоряется

Наш организм тратит больше энергии на переваривание белка, чем на углеводы или жиры. То есть вы едите, а тело тратит калории просто на то, чтобы это переварить.

Білкова їжа може принести користь організму
Тарелка с овощами и мясом. Фото: Freepik

Сахарные качели — на паузу

После сладкого или булки энергия резко подскакивает, а потом так же резко падает. Отсюда усталость, раздражительность и желание съесть еще одну шоколадку. А белок как раз стабилизирует уровень сахара в крови, и ваш энергетический уровень держится ровно, без качелей и нервов.

То есть, белковая диета — это не "модно" или "страшно". Это способ заботиться о себе разумно. Сытость, энергия, красивое тело — все это реально без голодовок и срывов.

Ранее мы писали о том, действительно ли противовоспалительная диета — это ключ к долголетию.

Также мы сообщали, что кетодиета держится в тренде годами.

диета мода тренды похудение стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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