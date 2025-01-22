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Тренд у схудненні — що потрібно знати про гречану монодієту

22 січня 2025 09:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендова гречана монодієта — швидке схуднення без шкоди для здоровʼя
Гречка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — це період, коли більшість із нас трохи розслабляється з харчуванням. Затишні вечори з теплими напоями та смаколиками часто залишають сліди у вигляді зайвих кілограмів. Але весна — це час оновлення, і багато хто прагне повернутися до стрункої форми. Один із популярних способів швидко скинути вагу — спробувати монодієту.

Новини.LIVE розповість про гречану монодієту. 

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Що таке монодієта та як вона працює

Монодієта — це харчування лише одним продуктом протягом обмеженого часу. Наприклад, популярна гречана монодієта. Вона дозволяє організму перейти на "резервне живлення" і використовувати власні жирові запаси для отримання енергії. Звучить просто, але є важливі нюанси.

Не варто сидіти на монодієті більше ніж три дні. Почніть з одного дня, щоб оцінити, як ваш організм реагує. Якщо відчуваєте себе добре, можете спробувати розтягнути дієту ще на пару днів.

Гречана монодієта - одна з найбільш популярних
Готова гречка. Фото: Freepik 

Чому саме гречка

Гречка — це не лише смачно, але й дуже корисно. Вона містить багато вітамінів і мікроелементів, а також чудово впливає на травлення. Для дієти її потрібно готувати правильно: залийте склянку крупи двома склянками окропу, укутайте каструлю і залиште на ніч. Без солі, цукру чи масла. Готову гречку можна їсти в будь-який час, коли з’являється відчуття голоду.

З чим поєднувати гречку

  • З кефіром: додавайте до раціону літр кефіру на день, чергуючи його з прийомами гречки.
  • З сухофруктами: 150 грамів сухофруктів на день додадуть солодкого смаку та енергії.
  • З овочами: терту моркву, селеру чи зелень можна додати для різноманітності.
  • З авокадо: половинка авокадо на порцію гречки зробить страву не тільки смачнішою, але й більш поживною.
Переваг у гречевої дієти багато
Дівчина тримає гречку в тарілці. Фото: Freepik 

Переваги гречаної монодієти

  1. Ви не відчуватимете постійного голоду, адже гречку можна їсти без обмежень.
  2. За три дні можливо втратити до 5 зайвих кілограмів.
  3. Гречка покращує травлення, допомагаючи позбавитись шлаків і токсинів.
  4. Шкіра стає чистішою, а волосся та нігті — міцнішими.
  5. Прощавай, целюліт!

На що звернути увагу

Якщо дієта триває понад три дні, може з'явитися дратівливість, апатія чи навіть агресивність. Це сигнал організму про нестачу необхідних речовин. Тому важливо не захоплюватись такими обмеженнями надто довго.

Також після дієти не варто одразу повертатися до калорійної їжі. Включіть більше руху у своє життя: прогулянки пішки, відмова від ліфта, басейн чи йога допоможуть тримати вагу під контролем.

Раніше ми писали про те, які дієти з минулого повернулись в тренди.

Також ми повідомляли, яка модна дієта набуває популярності у 2025.

дієта мода тренди схуднення фігура

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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