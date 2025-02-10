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Протизапальна дієта — новий тренд чи ключ до довголіття

10 лютого 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
В тренді нова дієта — чому всі говорять тільки про неї
Дівчина тримає в руках фрукт. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Вже за місяць правильне харчування може позитивно вплинути на організм, зменшуючи запальні процеси. Головне — вибирати продукти, які підтримують здоров’я, і уникати того, що провокує запалення.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що таке протизапальна дієта

Це не жорсткий режим, а стиль життя. Він ґрунтується на натуральних продуктах, що мають потужний ефект у боротьбі із запаленням. Хорошим прикладом є середземноморська дієта або дієта DASH — вони містять багато корисних речовин і сприяють загальному оздоровленню.

Щоб знизити запальні процеси, потрібно їсти:

  • жирну рибу — джерело Омега-3, яка допомагає зменшити запалення;
  • ягоди — чорниця, полуниця, вишня та ожина багаті антиоксидантами;
  • овочі — особливо зелені (шпинат, капуста, броколі);
  • горіхи та насіння — несуть у собі корисні жири;
  • оливкову олію — природне джерело здорових жирів;
  • квасолю та клітковину — підтримують здоров’я кишківника.
Протизапальна дієта виключає можливість вживання деяких продуктів
Корисна їжа. Фото: Freepik

Чого варто уникати у своєму раціоні

  1. Оброблених продуктів — вони містять багато консервантів та шкідливих добавок.
  2. Рафінованих вуглеводів — білий хліб, макарони, випічка негативно впливають на організм.
  3. Десертів з доданим цукром — печиво, цукерки та морозиво викликають стрибки рівня глюкози.
  4. Перероблених закусок — чипси, крекери та інші снеки часто містять шкідливі жири.
  5. Алкоголю у великих кількостях — він посилює запальні процеси.

Змінивши свій раціон, можна не лише зменшити запалення, а й покращити самопочуття, мати більше енергії та підвищити загальну витривалість організму. Варто спробувати — і результат не змусить себе чекати.

Раніше ми писали про те, чому кетодієта стала такою популярною та чи справді вона так корисна для схуднення. 

Також ми повідомляли, які дієти з минулого досі ефективні.

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