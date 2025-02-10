В тренді нова дієта — чому всі говорять тільки про неї

Дівчина тримає в руках фрукт. Фото: Freepik

Вже за місяць правильне харчування може позитивно вплинути на організм, зменшуючи запальні процеси. Головне — вибирати продукти, які підтримують здоров’я, і уникати того, що провокує запалення.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Це не жорсткий режим, а стиль життя. Він ґрунтується на натуральних продуктах, що мають потужний ефект у боротьбі із запаленням. Хорошим прикладом є середземноморська дієта або дієта DASH — вони містять багато корисних речовин і сприяють загальному оздоровленню.

Щоб знизити запальні процеси, потрібно їсти:

жирну рибу — джерело Омега-3, яка допомагає зменшити запалення;

— джерело Омега-3, яка допомагає зменшити запалення; ягоди — чорниця, полуниця, вишня та ожина багаті антиоксидантами;

— чорниця, полуниця, вишня та ожина багаті антиоксидантами; овочі — особливо зелені (шпинат, капуста, броколі);

— особливо зелені (шпинат, капуста, броколі); горіхи та насіння — несуть у собі корисні жири;

— несуть у собі корисні жири; оливкову олію — природне джерело здорових жирів;

— природне джерело здорових жирів; квасолю та клітковину — підтримують здоров’я кишківника.

Корисна їжа. Фото: Freepik

Чого варто уникати у своєму раціоні

Оброблених продуктів — вони містять багато консервантів та шкідливих добавок. Рафінованих вуглеводів — білий хліб, макарони, випічка негативно впливають на організм. Десертів з доданим цукром — печиво, цукерки та морозиво викликають стрибки рівня глюкози. Перероблених закусок — чипси, крекери та інші снеки часто містять шкідливі жири. Алкоголю у великих кількостях — він посилює запальні процеси.

Змінивши свій раціон, можна не лише зменшити запалення, а й покращити самопочуття, мати більше енергії та підвищити загальну витривалість організму. Варто спробувати — і результат не змусить себе чекати.

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