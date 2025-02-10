В тренді нова дієта — чому всі говорять тільки про неї

Протизапальна дієта — новий тренд чи ключ до довголіття
Вже за місяць правильне харчування може позитивно вплинути на організм, зменшуючи запальні процеси. Головне — вибирати продукти, які підтримують здоров’я, і уникати того, що провокує запалення.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Що таке протизапальна дієта
Це не жорсткий режим, а стиль життя. Він ґрунтується на натуральних продуктах, що мають потужний ефект у боротьбі із запаленням. Хорошим прикладом є середземноморська дієта або дієта DASH — вони містять багато корисних речовин і сприяють загальному оздоровленню.
Щоб знизити запальні процеси, потрібно їсти:
- жирну рибу — джерело Омега-3, яка допомагає зменшити запалення;
- ягоди — чорниця, полуниця, вишня та ожина багаті антиоксидантами;
- овочі — особливо зелені (шпинат, капуста, броколі);
- горіхи та насіння — несуть у собі корисні жири;
- оливкову олію — природне джерело здорових жирів;
- квасолю та клітковину — підтримують здоров’я кишківника.
Чого варто уникати у своєму раціоні
- Оброблених продуктів — вони містять багато консервантів та шкідливих добавок.
- Рафінованих вуглеводів — білий хліб, макарони, випічка негативно впливають на організм.
- Десертів з доданим цукром — печиво, цукерки та морозиво викликають стрибки рівня глюкози.
- Перероблених закусок — чипси, крекери та інші снеки часто містять шкідливі жири.
- Алкоголю у великих кількостях — він посилює запальні процеси.
Змінивши свій раціон, можна не лише зменшити запалення, а й покращити самопочуття, мати більше енергії та підвищити загальну витривалість організму. Варто спробувати — і результат не змусить себе чекати.
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