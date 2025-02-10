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Противовоспалительная диета — новый тренд или ключ к долголетию

10 февраля 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
В тренде новая диета — почему все говорят только о ней
Девушка держит в руках фрукт. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Уже через месяц правильное питание может положительно повлиять на организм, уменьшая воспалительные процессы. Главное — выбирать продукты, которые поддерживают здоровье, и избегать того, что провоцирует воспаление.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что такое противовоспалительная диета

Это не жесткий режим, а стиль жизни. Он основывается на натуральных продуктах, имеющих мощный эффект в борьбе с воспалением. Хорошим примером является средиземноморская диета или диета DASH — они содержат много полезных веществ и способствуют общему оздоровлению.

Чтобы снизить воспалительные процессы, нужно есть:

  • жирную рыбу — источник Омега-3, которая помогает уменьшить воспаление;
  • ягоды — черника, клубника, вишня и ежевика богаты антиоксидантами;
  • овощи — особенно зеленые (шпинат, капуста, брокколи);
  • орехи и семена — несут в себе полезные жиры;
  • оливковое масло — естественный источник здоровых жиров;
  • фасоль и клетчатку — поддерживают здоровье кишечника.
Протизапальна дієта виключає можливість вживання деяких продуктів
Полезная еда. Фото: Freepik

Чего стоит избегать в своем рационе

  1. Обработанных продуктов — они содержат много консервантов и вредных добавок.
  2. Рафинированных углеводов — белый хлеб, макароны, выпечка негативно влияют на организм.
  3. Десертов с добавленным сахаром — печенье, конфеты и мороженое вызывают скачки уровня глюкозы.
  4. Переработанных закусок — чипсы, крекеры и другие снеки часто содержат вредные жиры.
  5. Алкоголя в больших количествах — он усиливает воспалительные процессы.

Изменив свой рацион, можно не только уменьшить воспаление, но и улучшить самочувствие, иметь больше энергии и повысить общую выносливость организма. Стоит попробовать — и результат не заставит себя ждать.

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