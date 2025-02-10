В тренде новая диета — почему все говорят только о ней

Противовоспалительная диета — новый тренд или ключ к долголетию
Уже через месяц правильное питание может положительно повлиять на организм, уменьшая воспалительные процессы. Главное — выбирать продукты, которые поддерживают здоровье, и избегать того, что провоцирует воспаление.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Что такое противовоспалительная диета
Это не жесткий режим, а стиль жизни. Он основывается на натуральных продуктах, имеющих мощный эффект в борьбе с воспалением. Хорошим примером является средиземноморская диета или диета DASH — они содержат много полезных веществ и способствуют общему оздоровлению.
Чтобы снизить воспалительные процессы, нужно есть:
- жирную рыбу — источник Омега-3, которая помогает уменьшить воспаление;
- ягоды — черника, клубника, вишня и ежевика богаты антиоксидантами;
- овощи — особенно зеленые (шпинат, капуста, брокколи);
- орехи и семена — несут в себе полезные жиры;
- оливковое масло — естественный источник здоровых жиров;
- фасоль и клетчатку — поддерживают здоровье кишечника.
Чего стоит избегать в своем рационе
- Обработанных продуктов — они содержат много консервантов и вредных добавок.
- Рафинированных углеводов — белый хлеб, макароны, выпечка негативно влияют на организм.
- Десертов с добавленным сахаром — печенье, конфеты и мороженое вызывают скачки уровня глюкозы.
- Переработанных закусок — чипсы, крекеры и другие снеки часто содержат вредные жиры.
- Алкоголя в больших количествах — он усиливает воспалительные процессы.
Изменив свой рацион, можно не только уменьшить воспаление, но и улучшить самочувствие, иметь больше энергии и повысить общую выносливость организма. Стоит попробовать — и результат не заставит себя ждать.
Ранее мы писали о том, почему кетодиета стала такой популярной и действительно ли она так полезна для похудения.
Также мы сообщали, какие диеты из прошлого до сих пор эффективны.
Читайте Новини.LIVE!