Кетодієта в моді — чому всі обирають цей спосіб схуднення

Дівчина на здоровому харчуванні. Фото: Freepik

Останнім часом про кетодієту чути всюди. Її хвалять, рекламують і навіть створюють цілі бізнеси, які допомагають людям правильно "увійти в кетоз" і нібито схуднути. Але чи справді це ідеальний спосіб харчування?

Лікарка Олеся Добрянська в подкасті "Говорять медики від МОЗ України" пояснила, що кетодієта — це не просто тренд, а ціла індустрія.

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Як працює кетодієта

Основний принцип — багато жирів, середня кількість білків і мінімум вуглеводів. Це змушує організм шукати нове джерело енергії — замість глюкози він починає використовувати жири.

"Коли ви їсте щось жирне, рівень глюкози і стрибки інсуліну не такі різкі, а ситість триває довше", – пояснює дієтологиня. Саме тому після жирної їжі не так сильно хочеться спати.

Чиста чи брудна кетодієта

Є два варіанти кетодієти: чиста і брудна. Перша — дорога, бо вимагає якісних жирів: авокадо, оливкової олії, горіхів, червоної риби. А ось брудна — це дешеві жири: смажене сало, фастфуд, багато смажених яєць і їжа, щедро залита олією.

Продукти для кетодієти. Фото: Freepik

"У мене була пацієнтка, яка на десерт з’їдала цілу пачку масла. Це теж кетодієта, але далеко не найкраща", — каже лікарка.

Брудна кетодієта може серйозно вдарити по здоров’ю. Через неї підвищується ризик серцево-судинних захворювань.

Чи допоможе кетодієта схуднути

Так, поки дотримуєшся правил. Але проблема в тому, що вона не формує здорових харчових звичок. Як тільки повертаєшся до звичайного раціону, вага, яку вдалося скинути, швидко повертається.

Корисна їжа. Фото: Freepik

Висновок простий: кетодієта — не чарівна паличка. Якщо обирати, то тільки чистий варіант і з розумом. Але важливо пам’ятати: схуднення — це не просто про те, що їсти, а й про те, як жити.

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