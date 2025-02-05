Кетодиета в моде — почему все выбирают этот способ похудения

Почему кетодиета стала такой популярной — ответ эксперта
В последнее время о кетодиете слышно повсюду, ее хвалят, рекламируют и даже создают целые бизнесы, которые помогают людям правильно "войти в кетоз" и якобы похудеть. Но действительно ли это идеальный способ питания?
Врач Олеся Добрянская в подкасте "Говорят медики от МОЗ Украины" объяснила, что кетодиета — это не просто тренд, а целая индустрия.
Вокруг нее появилось множество продуктов с пометкой "кето", а также специалистов, которые консультируют по этому вопросу.
Как работает кетодиета
Основной принцип — много жиров, среднее количество белков и минимум углеводов. Это заставляет организм искать новый источник энергии — вместо глюкозы он начинает использовать жиры.
"Когда вы едите что-то жирное, уровень глюкозы и скачки инсулина не такие резкие, а сытость длится дольше", — объясняет диетолог. Именно поэтому после жирной пищи не так сильно хочется спать.
Чистая или грязная кетодиета
Есть два варианта кетодиеты: чистая и грязная. Первая — дорогая, так как требует качественных жиров: авокадо, оливкового масла, орехов, красной рыбы. А вот грязная — это дешевые жиры: жареное сало, фастфуд, много жареных яиц и еда, щедро залитая маслом.
"У меня была пациентка, которая на десерт съедала целую пачку масла. Это тоже кетодиета, но далеко не самая лучшая", — говорит врач.
Грязная кетодиета может серьезно ударить по здоровью. Из-за нее повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Поможет ли кетодиета похудеть
Да, пока придерживаешься правил. Но проблема в том, что она не формирует здоровых пищевых привычек. Как только возвращаешься к обычному рациону, вес, который удалось сбросить, быстро возвращается.
Вывод прост: кетодиета — не волшебная палочка-выручалочка. Если выбирать, то только чистый вариант и с умом. Но важно помнить: похудение — это не просто о том, что есть, но и о том, как жить.
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