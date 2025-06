Стройные модницы едят это на завтрак — о каких продуктах идет речь

Хороший завтрак. Фото: Freepik

Если хочется похудеть без постоянного чувства голода, стоит начинать день с правильного завтрака. И нет, это не должно быть что-то модное и экзотическое — важнее, чтобы продукты давали энергию, насыщали и не вызывали резких скачков сахара в крови. Иначе уже через час-два начнется классический сценарий: слабость, желание что-то перекусить и, конечно же, рука тянется к сладкому.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Диетолог Джессика Уилсон советует делать ставку на углеводы с клетчаткой. Именно они дольше усваиваются, помогают контролировать аппетит и дают организму ту самую "медленную" энергию, которая держит до обеда.

Продукты, которые диетолог рекомендует включить в утренний рацион

Овес

Обычная овсянка — это не просто вкусно, но и очень полезно. В ней есть особый тип клетчатки — бета-глюкан, который медленно усваивается и долго дает ощущение сытости. Такая каша идеальная для начала дня.

Каша. Фото: Freepik

Фасоль

Неожиданно для завтрака? Но если попробовать, например, тост с пастой из черной фасоли или салат с яйцом и бобами — будет и сытно, и полезно. В фасоли много клетчатки, белка и минералов, поддерживающих организм.

Гречка

Не только полезная, но и очень универсальная. Можно варить, запаривать, добавлять в смузи. Гречка стабилизирует уровень сахара в крови и улучшает пищеварение. А еще помогает снизить уровень плохого холестерина.

Авокадо

Мягкий, нежный, обогащенный полезными жирами — он прекрасно сочетается с хлебом из цельного зерна или яйцом. Такой завтрак надолго сохраняет чувство сытости.

Авокадо. Фото: Freepik

Апельсины

Это не просто витамин С, но и настоящий антиоксидантный удар. Они поддерживают иммунитет, освежают и, по некоторым исследованиям, помогают бороться с воспалениями, которые могут мешать похудению.

Худеть — это не про ограничения, а про вдумчивые выборы. Начните день с разумного завтрака, и тело ответит вам благодарностью: энергией, легкостью и меньшим желанием перекусить лишнего.

