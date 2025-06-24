Схуднення через пілатес — вправи, які варто спробувати

Спортивна дівчина. Фото: Freepik

Не обов’язково мати абонемент у дорогий зал, щоб займатися пілатесом. І навіть килимок не завжди потрібен. Бо є простий, але ефективний варіант — пілатес біля стіни. Усі вправи виконуються в комфортному темпі, без стрибків чи складних поз. А стіна стане вашим тренером і підтримкою в прямому сенсі.

Новини.LIVE розповість більше про користь зайнять пілатесом.

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Бо він підходить для будь-якого віку, не дає надмірного навантаження на суглоби й одночасно допомагає підтягнути тіло, покращити поставу і навіть прибрати випираючий животик. А ще дуже добре розвантажує спину після дня за комп’ютером.

Кілька вправ, які можна спробувати прямо сьогодні

Підйом тазу

Лягаєте спиною до підлоги, ноги — зігнуті, впираються у стіну. Плавно підіймаєте таз угору. Вправа активує м’язи преса, сідниці й зміцнює тазове дно. Починайте з фіксації у верхній точці, а потім переходьте до динамічних повторів.

Підйом тазу. Фото: Freepik

Розтяжка спини біля стіни

Виконується з положення стоячи, зігнувши коліна та спираючись руками на стіну. У цій позі спина розслабляється, плечі опускаються, і м’язи грудного відділу стають більш гнучкими. Ідеально після сидячого дня.

Розтяжка спини. Фото: Freepik

Віджимання від стіни

Звичайні віджимання не для всіх. А ось варіант зі стіною завжди доступний. Стаєте обличчям до стіни, руки впираються в неї на рівні плечей. Віджимайтеся в повільному темпі. Так прокачуються руки, спина й навички тримати корпус прямо.

Віджимання від стіни. Фото: Freepik

Перевернутий метелик

Сідаєте біля стіни, спина рівна. Зводите ступні разом, коліна намагаєтеся опустити в сторони.

Перевернутий метелик. Фото: Freepik

Завдяки підтримці спини вправу виконати легше, і ви краще відчуваєте розтягнення у стегнах.

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