Схуднення через пілатес — вправи, які варто спробувати

Пілатес для схуднення — вправи, що працюють на прес
Не обов’язково мати абонемент у дорогий зал, щоб займатися пілатесом. І навіть килимок не завжди потрібен. Бо є простий, але ефективний варіант — пілатес біля стіни. Усі вправи виконуються в комфортному темпі, без стрибків чи складних поз. А стіна стане вашим тренером і підтримкою в прямому сенсі.
Новини.LIVE розповість більше про користь зайнять пілатесом.
Чому пілатес — це класна ідея
Бо він підходить для будь-якого віку, не дає надмірного навантаження на суглоби й одночасно допомагає підтягнути тіло, покращити поставу і навіть прибрати випираючий животик. А ще дуже добре розвантажує спину після дня за комп’ютером.
Кілька вправ, які можна спробувати прямо сьогодні
Підйом тазу
Лягаєте спиною до підлоги, ноги — зігнуті, впираються у стіну. Плавно підіймаєте таз угору. Вправа активує м’язи преса, сідниці й зміцнює тазове дно. Починайте з фіксації у верхній точці, а потім переходьте до динамічних повторів.
Розтяжка спини біля стіни
Виконується з положення стоячи, зігнувши коліна та спираючись руками на стіну. У цій позі спина розслабляється, плечі опускаються, і м’язи грудного відділу стають більш гнучкими. Ідеально після сидячого дня.
Віджимання від стіни
Звичайні віджимання не для всіх. А ось варіант зі стіною завжди доступний. Стаєте обличчям до стіни, руки впираються в неї на рівні плечей. Віджимайтеся в повільному темпі. Так прокачуються руки, спина й навички тримати корпус прямо.
Перевернутий метелик
Сідаєте біля стіни, спина рівна. Зводите ступні разом, коліна намагаєтеся опустити в сторони.
Завдяки підтримці спини вправу виконати легше, і ви краще відчуваєте розтягнення у стегнах.
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