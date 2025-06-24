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Головна Мода Пілатес для схуднення — вправи, що працюють на прес

Пілатес для схуднення — вправи, що працюють на прес

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 09:19
Схуднення через пілатес — вправи, які варто спробувати
Спортивна дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому пілатес — це класна ідея Кілька вправ, які можна спробувати прямо сьогодні

Не обов’язково мати абонемент у дорогий зал, щоб займатися пілатесом. І навіть килимок не завжди потрібен. Бо є простий, але ефективний варіант — пілатес біля стіни. Усі вправи виконуються в комфортному темпі, без стрибків чи складних поз. А стіна стане вашим тренером і підтримкою в прямому сенсі.

Новини.LIVE розповість більше про користь зайнять пілатесом.

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Чому пілатес — це класна ідея

Бо він підходить для будь-якого віку, не дає надмірного навантаження на суглоби й одночасно допомагає підтягнути тіло, покращити поставу і навіть прибрати випираючий животик. А ще дуже добре розвантажує спину після дня за комп’ютером.

Кілька вправ, які можна спробувати прямо сьогодні

Підйом тазу

Лягаєте спиною до підлоги, ноги — зігнуті, впираються у стіну. Плавно підіймаєте таз угору. Вправа активує м’язи преса, сідниці й зміцнює тазове дно. Починайте з фіксації у верхній точці, а потім переходьте до динамічних повторів.

Спорт завжди тільки на користь
Підйом тазу. Фото: Freepik

Розтяжка спини біля стіни

Виконується з положення стоячи, зігнувши коліна та спираючись руками на стіну. У цій позі спина розслабляється, плечі опускаються, і м’язи грудного відділу стають більш гнучкими. Ідеально після сидячого дня.

Популярний стає дедалі більше пілатес
Розтяжка спини. Фото: Freepik

Віджимання від стіни

Звичайні віджимання не для всіх. А ось варіант зі стіною завжди доступний. Стаєте обличчям до стіни, руки впираються в неї на рівні плечей. Віджимайтеся в повільному темпі. Так прокачуються руки, спина й навички тримати корпус прямо.

Віджимання від спіни варті окремої уваги
Віджимання від стіни. Фото: Freepik

Перевернутий метелик

Сідаєте біля стіни, спина рівна. Зводите ступні разом, коліна намагаєтеся опустити в сторони.

Пози з пілатесу, що варті окремої уваги
Перевернутий метелик. Фото: Freepik

Завдяки підтримці спини вправу виконати легше, і ви краще відчуваєте розтягнення у стегнах.

Раніше ми писали про те, що останнім часом все більше говорять про протизапальну дієту.

Також ми повідомляли, чи дійсно така дієва та сама модна кетодієта.

спорт мода схуднення вправи стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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