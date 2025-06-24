Похудение через пилатес — упражнения, которые стоит попробовать

Спортивная девушка. Фото: Freepik

Не обязательно иметь абонемент в дорогой зал, чтобы заниматься пилатесом. И даже коврик не всегда нужен. Потому что есть простой, но эффективный вариант — пилатес у стены. Все упражнения выполняются в комфортном темпе, без прыжков или сложных поз. А стена станет вашим тренером и поддержкой в прямом смысле.

Новини.LIVE расскажет больше о пользе занятий пилатесом.

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Потому что он подходит для любого возраста, не дает чрезмерной нагрузки на суставы и одновременно помогает подтянуть тело, улучшить осанку и даже убрать выпирающий животик. А еще очень хорошо разгружает спину после дня за компьютером.

Несколько упражнений, которые можно попробовать прямо сегодня

Подъем таза

Ложитесь спиной к полу, ноги — согнутые, упираются в стену. Плавно поднимаете таз вверх. Упражнение активирует мышцы пресса, ягодицы и укрепляет тазовое дно. Начинайте с фиксации в верхней точке, а затем переходите к динамическим повторам.

Подъем таза. Фото: Freepik

Растяжка спины у стены

Выполняется из положения стоя, согнув колени и опираясь руками на стену. В этой позе спина расслабляется, плечи опускаются, и мышцы грудного отдела становятся более гибкими. Идеально после сидячего дня.

Растяжка спины. Фото: Freepik

Отжимания от стены

Обычные отжимания не для всех. А вот вариант со стеной всегда доступен. Становитесь лицом к стене, руки упираются в нее на уровне плеч. Отжимайтесь в медленном темпе. Так прокачиваются руки, спина и навыки держать корпус прямо.

Отжимания от стены. Фото: Freepik

Перевернутая бабочка

Садитесь возле стены, спина ровная. Сводите ступни вместе, колени стараетесь опустить в стороны.

Перевернутая бабочка. Фото: Freepik

Благодаря поддержке спины упражнение выполнить легче, и вы лучше чувствуете растяжение в бедрах.

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