Похудение через пилатес — упражнения, которые стоит попробовать

Пилатес для похудения — упражнения, работающие на пресс
Не обязательно иметь абонемент в дорогой зал, чтобы заниматься пилатесом. И даже коврик не всегда нужен. Потому что есть простой, но эффективный вариант — пилатес у стены. Все упражнения выполняются в комфортном темпе, без прыжков или сложных поз. А стена станет вашим тренером и поддержкой в прямом смысле.
Новини.LIVE расскажет больше о пользе занятий пилатесом.
Почему пилатес — это классная идея
Потому что он подходит для любого возраста, не дает чрезмерной нагрузки на суставы и одновременно помогает подтянуть тело, улучшить осанку и даже убрать выпирающий животик. А еще очень хорошо разгружает спину после дня за компьютером.
Несколько упражнений, которые можно попробовать прямо сегодня
Подъем таза
Ложитесь спиной к полу, ноги — согнутые, упираются в стену. Плавно поднимаете таз вверх. Упражнение активирует мышцы пресса, ягодицы и укрепляет тазовое дно. Начинайте с фиксации в верхней точке, а затем переходите к динамическим повторам.
Растяжка спины у стены
Выполняется из положения стоя, согнув колени и опираясь руками на стену. В этой позе спина расслабляется, плечи опускаются, и мышцы грудного отдела становятся более гибкими. Идеально после сидячего дня.
Отжимания от стены
Обычные отжимания не для всех. А вот вариант со стеной всегда доступен. Становитесь лицом к стене, руки упираются в нее на уровне плеч. Отжимайтесь в медленном темпе. Так прокачиваются руки, спина и навыки держать корпус прямо.
Перевернутая бабочка
Садитесь возле стены, спина ровная. Сводите ступни вместе, колени стараетесь опустить в стороны.
Благодаря поддержке спины упражнение выполнить легче, и вы лучше чувствуете растяжение в бедрах.
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