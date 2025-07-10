Овощ, который стоит есть каждый день — с ним худеют даже ленивые

Овощи. Фото: Freepik

Обычный на вид, но настоящий герой вашего холодильника — кабачок. Этот зеленый овощ имеет нежный вкус, который легко подстраивается под любое блюдо: можно добавить к рыбе, к мясу, и даже сделать из него блины или десерты. Да, да — кабачковые тортики уже давно в топе среди тех, кто придерживается легкой и полезной кухни.

Новини.LIVE расскажет больше о пользе этого овоща.

Реклама

Читайте также:

В чем главная фишка кабачка

Он почти весь из воды, а точнее на 90%. Именно поэтому он такой легкий, освежающий и не отягощает желудок. Если вы следите за фигурой или сидите на кето — кабачок точно станет вашим другом. В 100 граммах всего 17 калорий, ноль жиров и мизерное количество углеводов. А еще в кабачке прячется куча минералов: калий для сердца, магний для нервов, кальций для костей, фосфор для энергии. Плюс витамин С и бета-каротин, которые отлично поддерживают иммунитет.

Кабачки. фото: Freepik

Этот овощ настоящий подарок для людей с чувствительным желудком. Он не вызывает тяжести, не раздражает слизистую, не провоцирует вздутие. Идеальный вариант для тех, кто хочет легкости после еды. И еще один лайфхак: вместо пасты сделайте "зодли" — кабачковую лапшу. Выглядит круто, готовится за минуту, а на вкус — легко, свежо, и без лишних калорий.

При выборе кабачков в магазине обращайте внимание на кожуру: она должна быть гладкая, блестящая и упругая, без пятен и вмятин. И не тяните с приготовлением — храните их в овощном ящике холодильника, где они могут ждать своей очереди до 10 дней.

Но помните: кабачок не магическая таблетка для похудения. Он лишь часть пазла. Сочетайте его с активностью, движением и разумным питанием, тогда результат не заставит себя ждать.

Ранее мы писали о том, какая специя в рационе действительно помогает похудеть.

Также мы сообщали о модной диете и по какой схеме она работает.