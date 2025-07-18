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Головна Мода Секрет ідеальної фігури зірок — це нове тренування в тренді

Секрет ідеальної фігури зірок — це нове тренування в тренді

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 21:05
Модне тренування для ідеальної фігури — буде як у Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян. Фото: Instagram.com/kimkardashian

Мова піде про Lagree Pilates — нову фітнес-зірку, яка вже встигла підкорити серця Меган Маркл, Кім і Хлої Кардаш’ян, а також Хейлі Бібер. Але не поспішайте плутати його з класичним пілатесом — це зовсім інша історія.

Про це пише Daily Express.

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В чому головна фішка Lagree

Його фішка в тренажері Megaformer. З вигляду він схожий на звичний реформер, але працює набагато жорсткіше. Тут не про "помахати ніжкою" й "розтягнути спинку", а про справжню силу, витривалість і прокачку м’язів. Особливо дістається пресу — він у Lagree під прицілом у кожному русі.

Тренування зазвичай проходить у два етапи: перша половина — кардіо на біговій доріжці (близько 20 хвилин), а потім робота на Megaformer. Щоб тіло витримало таку інтенсивність, перед стартом видають електроліти — це не жарт, а серйозне навантаження.

В студіях Lagree заняття поділяються: окремо качають верх тіла, окремо — ноги й сідниці. Все чітко, інтенсивно й без відпочинку. Меган Маркл зізнається, що саме Lagree допоміг їй швидко прийти у форму перед весіллям. Вона відвідує студію Pilates Platinum у Санта-Моніці й стверджує, що результат видно вже після другого тренування.

"Безумовно, це найкраще, що ви можете зробити для свого тіла... ваше тіло змінюється негайно... зробіть два заняття, і ви побачите різницю", — казала Меган.

Пілатес дуже корисний для фігури
Дівчина займається пілатесом. Фото: Freepik

І справді, Lagree не дає розслабитися. Це формат для тих, хто хоче не просто "трошки підтягнутись", а серйозно змінити своє тіло — швидко, інтенсивно й по-справжньому ефективно. Не дарма цим зайнялися зірки.

Раніше ми писали про те, чим харчується Мадонна, щоб підтримувати форму.

Також ми повідомляли, який найдієвіший спосіб спалювання калорій

мода знаменитості фігура тренування стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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