Модне тренування для ідеальної фігури — буде як у Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян. Фото: Instagram.com/kimkardashian

Мова піде про Lagree Pilates — нову фітнес-зірку, яка вже встигла підкорити серця Меган Маркл, Кім і Хлої Кардаш’ян, а також Хейлі Бібер. Але не поспішайте плутати його з класичним пілатесом — це зовсім інша історія.

Про це пише Daily Express.

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В чому головна фішка Lagree

Його фішка в тренажері Megaformer. З вигляду він схожий на звичний реформер, але працює набагато жорсткіше. Тут не про "помахати ніжкою" й "розтягнути спинку", а про справжню силу, витривалість і прокачку м’язів. Особливо дістається пресу — він у Lagree під прицілом у кожному русі.

Тренування зазвичай проходить у два етапи: перша половина — кардіо на біговій доріжці (близько 20 хвилин), а потім робота на Megaformer. Щоб тіло витримало таку інтенсивність, перед стартом видають електроліти — це не жарт, а серйозне навантаження.

В студіях Lagree заняття поділяються: окремо качають верх тіла, окремо — ноги й сідниці. Все чітко, інтенсивно й без відпочинку. Меган Маркл зізнається, що саме Lagree допоміг їй швидко прийти у форму перед весіллям. Вона відвідує студію Pilates Platinum у Санта-Моніці й стверджує, що результат видно вже після другого тренування.

"Безумовно, це найкраще, що ви можете зробити для свого тіла... ваше тіло змінюється негайно... зробіть два заняття, і ви побачите різницю", — казала Меган.

Дівчина займається пілатесом. Фото: Freepik

І справді, Lagree не дає розслабитися. Це формат для тих, хто хоче не просто "трошки підтягнутись", а серйозно змінити своє тіло — швидко, інтенсивно й по-справжньому ефективно. Не дарма цим зайнялися зірки.

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