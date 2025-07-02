Як худнути щодня без тренувань і обмежень у їжі — ефект вразить

Дівчина на дієті. Фото: Freepik

Ви здебільшого асоціюєте схуднення зі спортзалом і суворими дієтами? Це поширене уявлення, але правда в тому, що ваш організм витрачає енергію навіть тоді, коли ви просто живете своїм звичним життям. Так-так, навіть коли прибираєте вдома, ходите по магазинах чи просто часто встаєте з крісла.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Цей процес має назву NEAT — термогенез без фізичних вправ. Простіше кажучи, це всі ті дії, які ви виконуєте протягом дня, окрім структурованих тренувань: підйом сходами, приготування вечері, активна прогулянка на роботі чи вдома, стояння в черзі, носіння покупок — усе це допомагає витрачати калорії.

Наприклад, звичайний шопінг може бути своєрідним "невидимим тренуванням". Якщо не користуватись ліфтом, багато ходити магазинами, нести пакети самостійно — за годину такого активного шопінгу можна спалити до 180 калорій. І все це без спортзалу, кросівок і зайвого стресу.

Люди з покупками. Фото: Freepik

Звісно, ці дії не замінять повноцінних тренувань, але якщо робити їх регулярно, результат буде помітним. Маленькі кроки, зроблені щодня, з часом складаються в добру звичку і дають відчутний ефект.

Тож якщо вам не до вподоби фітнес-зал чи обмежувальні дієти — це не причина здаватися. Ваше тіло має природну здатність витрачати енергію. Залишайтесь активними у повсякденних речах і ви здивуєтесь, як багато це змінює.

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