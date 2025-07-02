Как худеть ежедневно без тренировок и ограничений в еде — эффект поразит

Девушка на диете. Фото: Freepik

Вы в основном ассоциируете похудение со спортзалом и строгими диетами? Это распространенное представление, но правда в том, что ваш организм тратит энергию даже тогда, когда вы просто живете своей привычной жизнью. Да-да, даже когда убираете дома, ходите по магазинам или просто часто встаете с кресла.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Этот процесс называется NEAT — термогенез без физических упражнений. Проще говоря, это все те действия, которые вы выполняете в течение дня, кроме структурированных тренировок: подъем по лестнице, приготовление ужина, активная прогулка на работе или дома, стояние в очереди, ношение покупок — все это помогает тратить калории.

Например, обычный шопинг может быть своеобразной "невидимой тренировкой". Если не пользоваться лифтом, много ходить по магазинам, нести пакеты самостоятельно — за час такого активного шопинга можно сжечь до 180 калорий. И все это без спортзала, кроссовок и лишнего стресса.

Люди с покупками. Фото: Freepik

Конечно, эти действия не заменят полноценных тренировок, но если делать их регулярно, результат будет заметен. Маленькие шаги, сделанные ежедневно, со временем складываются в хорошую привычку и дают ощутимый эффект.

Поэтому если вам не нравится фитнес-зал или ограничительные диеты — это не причина сдаваться. Ваше тело имеет естественную способность расходовать энергию. Оставайтесь активными в повседневных вещах и вы удивитесь, как много это меняет.

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