Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Без диет и фитнеса — как реально сжигать калории ежедневно

Без диет и фитнеса — как реально сжигать калории ежедневно

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 10:38
Как худеть ежедневно без тренировок и ограничений в еде — эффект поразит
Девушка на диете. Фото: Freepik

Вы в основном ассоциируете похудение со спортзалом и строгими диетами? Это распространенное представление, но правда в том, что ваш организм тратит энергию даже тогда, когда вы просто живете своей привычной жизнью. Да-да, даже когда убираете дома, ходите по магазинам или просто часто встаете с кресла.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как можно похудеть с помощью одного необычного способа

Этот процесс называется NEAT — термогенез без физических упражнений. Проще говоря, это все те действия, которые вы выполняете в течение дня, кроме структурированных тренировок: подъем по лестнице, приготовление ужина, активная прогулка на работе или дома, стояние в очереди, ношение покупок — все это помогает тратить калории.

Например, обычный шопинг может быть своеобразной "невидимой тренировкой". Если не пользоваться лифтом, много ходить по магазинам, нести пакеты самостоятельно — за час такого активного шопинга можно сжечь до 180 калорий. И все это без спортзала, кроссовок и лишнего стресса.

Можна схуднути за допомогою звичайного шопінгу
Люди с покупками. Фото: Freepik

Конечно, эти действия не заменят полноценных тренировок, но если делать их регулярно, результат будет заметен. Маленькие шаги, сделанные ежедневно, со временем складываются в хорошую привычку и дают ощутимый эффект.

Поэтому если вам не нравится фитнес-зал или ограничительные диеты — это не причина сдаваться. Ваше тело имеет естественную способность расходовать энергию. Оставайтесь активными в повседневных вещах и вы удивитесь, как много это меняет.

Ранее мы писали о том, какая популярная специя может помочь в процессе похудения.

Также мы сообщали, какие упражнения по пилатесу способны помочь вернуть прежнюю форму.

мода покупки похудение фигура стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации