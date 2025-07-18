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Главная Мода Секрет идеальной фигуры звезд — это новая тренировка в тренде

Секрет идеальной фигуры звезд — это новая тренировка в тренде

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 21:05
Модная тренировка для идеальной фигуры — будет как у Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: Instagram.com/kimkardashian

Речь пойдет о Lagree Pilates — новой фитнес-звезде, которая уже успела покорить сердца Меган Маркл, Ким и Хлои Кардашьян, а также Хейли Бибер. Но не спешите путать его с классическим пилатесом — это совсем другая история.

Об этом пишет Daily Express.

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В чем главная фишка Lagree

Его фишка в тренажере Megaformer. С виду он похож на привычный реформер, но работает гораздо жестче. Здесь не про "помахать ножкой" и "растянуть спинку", а про настоящую силу, выносливость и прокачку мышц. Особенно достается прессу — он у Lagree под прицелом в каждом движении.

Тренировка обычно проходит в два этапа: первая половина — кардио на беговой дорожке (около 20 минут), а затем работа на Megaformer. Чтобы тело выдержало такую интенсивность, перед стартом выдают электролиты — это не шутка, а серьезная нагрузка.

В студиях Lagree занятия разделяются: отдельно качают верх тела, отдельно — ноги и ягодицы. Все четко, интенсивно и без отдыха. Меган Маркл признается, что именно Lagree помог ей быстро прийти в форму перед свадьбой. Она посещает студию Pilates Platinum в Санта-Монике и утверждает, что результат виден уже после второй тренировки.

"Безусловно, это лучшее, что вы можете сделать для своего тела... ваше тело меняется немедленно... сделайте два занятия, и вы увидите разницу", — говорила Меган.

Пілатес дуже корисний для фігури
Девушка занимается пилатесом. Фото: Freepik

И действительно, Lagree не дает расслабиться. Это формат для тех, кто хочет не просто "немножко подтянуться", а серьезно изменить свое тело — быстро, интенсивно и по-настоящему эффективно. Не зря этим занялись звезды.

Ранее мы писали о том, чем питается Мадонна, чтобы поддерживать форму.

Также мы сообщали, какой самый действенный способ сжигания калорий.

мода знаменитости фигура тренировки стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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